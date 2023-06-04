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債限法案過關 專家憂心貧困階層

記者邵敏／綜合報導
Rachel Snyderman表示，法律制定者希望在削減支出外，可以增加收入。（會議截屏）
Rachel Snyderman表示，法律制定者希望在削減支出外，可以增加收入。（會議截屏）

參議院日前通過「債務上限法案」，將國家債務上限期限延至2025年1月1日，避免了因債務違約帶來的金融危機。兩黨最終通過這項妥協法案，專家普遍認為，法案恐對貧困階層的生活帶來影響。

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）2日舉辦線上會議，邀請專家探討債務上限危機引發的諸多議題。債務上限是國會為聯邦政府設定的為履行已產生的支付義務而舉債的最高額度，政府今年1月已觸及31.4兆美元的債務上限。兩黨最後通過一致協議，延期債務上限時間，並對財政開支進行限制。

兩黨政策中心商業和經濟政策部門高級副主任Rachel Snyderman表示， 過去幾年美國多次陷入債務危機，處在兩黨兩極分化時代，作為世界最大的經濟體，不能每隔幾年就發生債務違約問題。面臨困境，迫切需要兩黨聯合起來，達成一致，只有拋開執政觀點之爭，才能發揮合力真正解決問題。

Snyderman指出，為了通過「債務上限法案」，拜登政府做出很多努力，採取一些非常規措施，在最後達成的法案裡，有很多妥協在其中。新的決議降低債務上限風險，但削減一些財政支出，將會犧牲貧困階層的利益，可能讓數千萬家庭賴以生存的社會福利項目減少，包括醫保、藥物等項目都會受到影響。

因此，法律制定者希望出台一些政策，在削減支出外，可以增加收入的辦法，關注稅收新來源。比如能源許可改革等措施可以刺激經濟增長，增加移民也是間接性的收入來源等。

Shannon Buckingham認為，削減預算開支會剝奪很多人的福利。（會議...
Shannon Buckingham認為，削減預算開支會剝奪很多人的福利。（會議截屏）

預算和政策優先權中心溝通部門資深副總裁Shannon Buckingham表示，美國現在並非處於違約中，而是面對危機做好準備。如果兩黨不達成一致協議，就會造成債務違約，動搖全國、乃至全世界經濟，社會最脆弱的群體也會因此受到沉重打擊。

共和黨人希望以提高債務上限為由削減開支，Buckingham認為這是錯誤的，因為削減預算開支會剝奪很多人的福利，比如醫療、食物等援助項目。Buckingham舉例說明一些具體項目，指出國家債務問題對人們現實日常生活帶來的具體影響。

Lindsay Owens指出，在債務上限僵局中，財務削減都是針對貧窮人群。（會...
Lindsay Owens指出，在債務上限僵局中，財務削減都是針對貧窮人群。（會議截屏）

Groundwork Collaborative執行主任Lindsay Owens指出，債務上限並不是未來的支出，而是關於現在欠下來的錢怎麼還。美國使用債務上限方式非常獨特，避免違約是義務，如果發生債務違約，很多美國人都會因此失業。Owens表示，在整個債務上限的僵局中，財務削減都是針對貧窮人群，而不是針對富裕階層，她認為，政府需要加強對富人的徵稅，過時的稅法體系影響經濟發展。

當天會議中，聽眾指出美國面臨債務上限危機，是否意味著經濟非常脆弱，已岌岌可危，是否會像紙牌屋一樣瞬間倒塌？Owens表示，債務上限會對經濟產生巨大影響，但美國經濟仍具有強勁活力，新增加的就業崗位數據喜人，失業率目前也達到數年來的低點。

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