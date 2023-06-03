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被指與神父發生性關係 天主教修女院院長遭開除

編譯林思牧／綜合報導

位於阿靈頓市（Arlington）的天主教聖衣會（Carmelite）隱修院，院長格拉克修女（Sister Teresa Gerlach）1日被「福和教區」（Fort Worth Diocese）主教歐森（Michael Olson）開除，理由是她與一名神父發生性關係，但歐森主教卻沒有公布那位神父的姓名。

43歲的格拉克修女在被開除前已雇請律師提出100萬元的民事訴訟，指控歐森與教區侵犯她的民權。根據訟狀的資訊，歐森接到密報指出格拉克與一名教區之外的神父有性關係後，在4月24日到達隱修院，強制接收格拉克的兩部電腦和一支手機開始調查，並褫奪她的管理權。調查報告呈交梵諦岡以後，教廷於31日把該修院的管理權交給歐森，歐森遂在次日將格拉克開除。

修道院原本每天都有彌撒，但修女沒有主持彌撒的權力，因此需要神父到修女院來做彌撒。調查案一開始，歐森就停止了每日的彌撒，只有在星期天才有一台主日彌撒（Sunday Mass）。天主教的神父和修女都發過貞潔誓願（chastity vow），矢志一生都不做「那件事」。

歐森在1日把格拉克開除，但格拉克有30天的時間可以上訴。格拉克的律師波波（Matthew Bobo）指出，歐森的指控是子虛烏有，上訴期間格拉克將繼續住在修女院中。發生性關係是兩個人之間的事，但歐森沒有公布那位神父的名字，引起某些人士的批評，認為這明顯是不公平的待遇。如果上訴不成功，格拉克不但不再是修女，她也不能繼續住在修道院中。

聖衣修女會是1562年創立的，這個隱修會是出世的修會，修女不是到街上去服務流浪人、病人或窮人，而是隱居在山野中每日以祈禱默想作為事功。位於阿靈頓市的這間聖衣會修道院，全名叫「至聖三位一體修院」（Monastery of the Most Holy Trinity），坐落在南波溫路（South Bowen Road）與西轉租路（West Sublett Road）交口附近，占地72英畝，是個林蔭茂密的地帶。

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