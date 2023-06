被指與神父發生性關係 天主教修女院院長遭開除

位於阿靈頓市(Arlington)的天主教聖衣會(Carmelite)隱修院,院長格拉克修女(Sister Teresa Gerlach)1日被「福和教區」(Fort Worth Diocese)主教歐森(Michael Olson)開除,理由是她與一名神父發生性關係,但歐森主教卻沒有公布那位神父的姓名。

43歲的格拉克修女在被開除前已雇請律師提出100萬元的民事訴訟,指控歐森與教區侵犯她的民權。根據訟狀的資訊,歐森接到密報指出格拉克與一名教區之外的神父有性關係後,在4月24日到達隱修院,強制接收格拉克的兩部電腦和一支手機 開始調查,並褫奪她的管理權。調查報告呈交梵諦岡以後,教廷於31日把該修院的管理權交給歐森,歐森遂在次日將格拉克開除。

修道院原本每天都有彌撒,但修女沒有主持彌撒的權力,因此需要神父到修女院來做彌撒。調查案一開始,歐森就停止了每日的彌撒,只有在星期天才有一台主日彌撒(Sunday Mass)。天主教的神父和修女都發過貞潔誓願(chastity vow),矢志一生都不做「那件事」。

歐森在1日把格拉克開除,但格拉克有30天的時間可以上訴。格拉克的律師波波(Matthew Bobo)指出,歐森的指控是子虛烏有,上訴期間格拉克將繼續住在修女院中。發生性關係是兩個人之間的事,但歐森沒有公布那位神父的名字,引起某些人士的批評,認為這明顯是不公平的待遇。如果上訴不成功,格拉克不但不再是修女,她也不能繼續住在修道院中。

聖衣修女會是1562年創立的,這個隱修會是出世的修會,修女不是到街上去服務流浪人、病人或窮人,而是隱居在山野中每日以祈禱默想作為事功。位於阿靈頓市的這間聖衣會修道院,全名叫「至聖三位一體修院」(Monastery of the Most Holy Trinity),坐落在南波溫路(South Bowen Road)與西轉租路(West Sublett Road)交口附近,占地72英畝,是個林蔭茂密的地帶。