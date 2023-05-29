家後院被安裝光纖纜線 休士頓男子驚：合法嗎？

在德州，公用事業和電信公司可在公用事業地役權中，架設有線電路和電線桿。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，家中後院突然發現巨大電線，是怎麼樣的情況？休士頓 男子戴維斯（Clarence Davis）感到困惑。然根據法律，公用事業的確可以在地役權上架設線路與電線桿。

住在北橡樹嶺（Oak Ridge North）的戴維斯告訴ABC 13電視台，「兩天前來到這，發現這條巨大電線，從我家後院出來。」

「當時我聽見有人敲門，門鈴也響了」他說，開門後對方說「先生，我們可以做我們的事嗎？」他回「當然，繼續，然後我發現我們後院會安裝一個有線電視盒。」戴維斯表示，「我聯繫了我們的公寓管理（HOA）。對方這樣做合法嗎？」

事實上在德州 ，公用事業和電信公司，可在公共事業地役權上，架設線路和電線桿。

這是一種讓公司可使用私人地產的方式，這樣工作人員就可直線穿過社區，而非繞著住宅走。

戴維斯後院的光纖 線路來自康卡斯特（Comcast），該公司正擴大其在橡樹嶺北部地區，以及金伍德（Kingwood）、派恩赫斯特（Pinehurst）、Prairie View、沃勒（Waller）、新卡尼（New Caney）和康羅（Conroe）等地區覆蓋的網路。

戴維斯說，「我不喜歡購買一處房產後，被告知我必須讓這些人隨時進入我的房產內。」但他似乎也沒辦法。

工人們將回來完成後院裡剩餘的工作。