休士頓翔鳳舞龍舞獅團 成為亞裔少年心靈寄託

美國翔鳳龍獅會讓青少年找到歸屬感。（美國翔鳳龍獅會網頁）

自從2008年成立以來，休士頓 的「美國翔鳳龍獅會」（Soaring Phoenix Dragon & Lion Dance Association）已經成為亞裔 少年尋求依歸的去處。翔鳳本周正值15周年慶，有意邀請他們演出的可以上網諮詢https://www.spliondance.org/。

團長Alex Tran成立翔鳳時才13歲，正因為知道移民子女在休士頓的生活有多苦悶，所以才創立翔鳳讓更多亞裔青少年有地方可去、心靈有個寄託。翔鳳目前已有40多名成員，7歲至32歲都有，有些還來自斯普林（Spring）與梨城（Pearland），還有某些成員遠赴馬來西亞接受訓練。

舞龍舞獅、敲鑼打鼓的翔鳳可以在婚禮上、開幕儀式、社區活動，與農曆新年時表演，團員不領薪資，所得都捐給少數族裔社區，或是越南 境內的人道援助計畫。雖然沒錢可拿，但是接受ABC 13訪問的團員都說非常值得，除了能為人掃除霉運，還能讓觀眾開心。對於某些團員來說，翔鳳更是尋求協助的地方。

三年前才來到美國的Co Huynh直到進了翔鳳，他才真的找到希望、友誼與歸屬感，參加訓練與演出，讓他更瞭解英語以及美式生活。團長Alex Tran則說，翔鳳就是讓（越裔）年輕人有個安全去處，家長也不會擔心。另一個團員Nathan Tran則從凱蒂（Katy）每周通勤來練習，但他不覺得遠，因為練習讓他有目標感，之前很多時候他都覺得自己沒有長大，但是到了翔鳳之後就有了轉變。