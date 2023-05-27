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煉油廠頻大火 東德州居民震驚不滿

編譯陳盈霖／綜合外電報導
過去三周，三家煉油廠發生大火，東德州居民感到震驚。（Getty）
過去三周，三家煉油廠發生大火，東德州居民感到震驚。（Getty）

過去一個月裡，包括殼牌（Shell）、馬拉松（Marathon）、瓦雷洛（Valero）等煉油廠都發生大火，造成一人死亡，十多人受傷，不少居民感到震驚與不滿。

休士頓紀事報報導，這三家石油公司煉油廠或化工廠，分別位於鹿園（Deer Park）、加爾維斯頓灣（Galveston Bay）和柯柏斯克里斯蒂（Corpus Christi），為煉油和化工產高度集中區，通常靠近居民區。儘管一些居民多年來早已習慣，但不少居民對大火感到震驚。

柯柏斯克里斯蒂居民蘭德（Kristina Land）告訴華盛頓郵報，「我在這裡長大，眼睜睜看著煉油廠附近社區因毒性太大而無法居住。」

5月17日，柯柏斯克里斯蒂的瓦雷洛煉油廠發生大火，濃煙沖天，起火原因尚不清楚。

45歲的蘭德在距離煉油廠20哩外的家中看到地平線升起的濃濃黑煙，責地方官員沒有鼓勵提高透明度。「地方政府不想讓我們知道（火災）到底有多嚴重，他們掩蓋所有事情。」

孤星州的煉油廠，由德州環境品質委員會（Texas Commission on Environment Quality，TCEQ）監管。

該機構媒體專家康納（Victoria Cann）於聲明中表示，近期三起大火彼此似乎無關，但正對每起火災起火原因、應對措施和清理行動進行調查。

她說，該機構通過帶有監控設備的工作人員應對每個問題，並「進行了監視，以評估對當地社區的潛在影響。」

5月第一起煉油廠火災發生於5日，鹿園的殼牌化工設施的汽油和輕質瓦斯油起火，九名工人受傷，數哩外都能看見濃煙。這起火災發生於下午2時59分，多次復燃，近三天後才完全撲滅。

據報導，這家位於殼牌附近的化工廠，2019年在該地區覆蓋了高濃度的苯（benzene），這是一種與癌症有關的化學物質。

在殼牌公司火災控制一周後，40哩外的德州市（Texas City）出現另一場火災。馬拉松石油公司證實，火災導致一名員工死亡，兩人受傷送醫。

這也是今年加爾維斯頓馬拉松煉油廠發生的第二起致命事故。今年3月，一名合同工在煉油廠觸電身亡。

環保人士說，事故不斷發生，是因石油產業不懼怕監管機構的處罰。休士頓航空聯盟（Air Alliance Houston）通訊協調員卡薩多斯（Cassandra Casados）說，如果相關行業不改變，社區將繼續受到這些設施噴出的化學物質影響。

石油 馬拉松 德州

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