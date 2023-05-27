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加油遭偷襲搶劫 休士頓警公布錄像追人

編譯林思牧／綜合報導

休士頓一名男子4月初在加油站給車子加油時，突然遭一名年輕黑人偷襲，幾秒鐘之間人被金屬棒打傷、錢包被搶走，由於加油是民生必需的活動，市警局希望能將歹徒繩之以法，否則將使市民人人自危，市警局5月25日公布錄像，呼籲民眾提供線索。

4月5日晚間10時左右，這名受害人到North Shepherd Drive的一間加油站，因為天色很暗，錄像中看不清楚情況，但可以看出有一位穿著灰色上衣黑色長褲的男子，朝著受害人快速接近。受害人站在車子的加油口處，手上持著加油槍，歹徒拿著一根金屬棒朝受害人頭部打擊，受害人被推倒在地上，歹徒搶走他的錢包後，反身往來的方向逃逸。

市警局經過一個多月無法破案，25日公布了這段加油站的錄像，因為歹徒當時還戴著一個白色的口罩，因此除非是跟歹徒很熟悉的人，不可能認出此人。休士頓地區的電視台播出這段錄像後，觀眾對歹徒的大膽行徑十分震驚，不要說是單身婦女，即使是體型壯碩的男子也無法抵擋這樣的偷襲，當車子快沒油時，就必須上加油站，因此如果不把這人逮獲，豈能收警惕之效？

另外，位於休士頓南邊約20哩的曼維爾（Manvel），市警局25日宣布破獲盜竊柴油（diesel）集團，逮捕到八名男女嫌犯，另有八名男女在逃。警方指出，從去年2月到10月，這些嫌犯到大卡車加油站，他們知道怎樣操縱加油機，讓儀表上顯示的加油量遠少於實際取走的量，八個月期間偷走超過10萬加侖的柴油。

歹徒把偷到的柴油以低於市價賣給大卡車公司，八名被捕的嫌犯每人的保釋金各是50萬元，他們被控「結夥犯罪」（Engaging in Organized Crime）和「逃漏車輛燃油稅」（Evading Motor Fuel Tax）的重罪名，如果在審判中罪名成立，最高可判99年監禁。

加油站 休士頓 口罩

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