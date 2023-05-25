我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

買二手遊戲機面交 男子遭劫殺

編譯林思牧／綜合報導
警局提醒，網上交易線下取貨最好選在警局前面碰面。（休士頓警局網頁）
警局提醒，網上交易線下取貨最好選在警局前面碰面。（休士頓警局網頁）

休士頓一名年輕父親想在網路上給兒子買一個PlayStation遊戲機(game console)，雙方商議出價格後他到約定地點交錢取貨，卻發現是一個陷阱，幾名男子企圖搶劫，他反抗時遭匪徒開槍射殺，市警局呼籲民眾做網路買賣時要提防「要你自投羅網」的騙局。

　休士頓市警局指出，這位男子跟賣家約好在西區的一個公寓住宅區的停車場交錢取貨，但他21日(周日)下午3時40分左右到達那裡時，卻發現是一群男子在等他，他們動手要搶他，但他出手反抗，有人向他開槍，他被三顆子彈擊中。

　有人打電話報警，急救人員到達時他的神智仍清醒(alert and conscious)，也能自行呼吸，但他到達醫院後卻回天乏術，警方目前還沒公佈任何關於嫌疑犯的資訊，也沒有公布受害人的身分。一般而言，網路上賣的二手貨固然會便宜很多，但最好是到信譽好的商店或網站上去買東西，像遊戲機等的電子產品還有原廠保證一段時間。

　休士頓市警局指出，在網路上買東西或賣東西時，交貨取錢的地點一定要確定安全，譬如選在警察局門口應該是最安全的，如果有人心存不軌，他不會同意在警察局前面進行交易，而沒有不良意圖的人不會反對這樣的約定。另外，交易應該在白天進行，而且最好帶一兩個人作伴。

休士頓 警察

上一則

橡樹河劇院 年底將恢復營業

下一則

限縮哈里斯縣選務案 料9月生效

延伸閱讀

力挺賴清德 休士頓後援會成立

力挺賴清德 休士頓後援會成立
休士頓港90分鐘航行之旅 免費預約

休士頓港90分鐘航行之旅 免費預約
年收入沒有12萬 別想在休士頓當「有錢人」

年收入沒有12萬 別想在休士頓當「有錢人」
每周363輛 休士頓竊車案大增

每周363輛 休士頓竊車案大增
休士頓華人愛心組織5月20日啟動大會

休士頓華人愛心組織5月20日啟動大會
詐領PPP紓困金 休士頓8人遭重判

詐領PPP紓困金 休士頓8人遭重判

熱門新聞

29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年