買二手遊戲機面交 男子遭劫殺

警局提醒，網上交易線下取貨最好選在警局前面碰面。（休士頓警局網頁）

休士頓 一名年輕父親想在網路上給兒子買一個PlayStation遊戲機(game console)，雙方商議出價格後他到約定地點交錢取貨，卻發現是一個陷阱，幾名男子企圖搶劫，他反抗時遭匪徒開槍射殺，市警局呼籲民眾做網路買賣時要提防「要你自投羅網」的騙局。

休士頓市警局指出，這位男子跟賣家約好在西區的一個公寓住宅區的停車場交錢取貨，但他21日(周日)下午3時40分左右到達那裡時，卻發現是一群男子在等他，他們動手要搶他，但他出手反抗，有人向他開槍，他被三顆子彈擊中。

有人打電話報警，急救人員到達時他的神智仍清醒(alert and conscious)，也能自行呼吸，但他到達醫院後卻回天乏術，警方目前還沒公佈任何關於嫌疑犯的資訊，也沒有公布受害人的身分。一般而言，網路上賣的二手貨固然會便宜很多，但最好是到信譽好的商店或網站上去買東西，像遊戲機等的電子產品還有原廠保證一段時間。

休士頓市警局指出，在網路上買東西或賣東西時，交貨取錢的地點一定要確定安全，譬如選在警察 局門口應該是最安全的，如果有人心存不軌，他不會同意在警察局前面進行交易，而沒有不良意圖的人不會反對這樣的約定。另外，交易應該在白天進行，而且最好帶一兩個人作伴。