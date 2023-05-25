我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

橡樹河劇院 年底將恢復營業

編譯胡立宗／綜合報導
橡樹河劇院2021年3月25日最後一天營業時的場面。（取自Houston Public Media）
橡樹河劇院2021年3月25日最後一天營業時的場面。（取自Houston Public Media）

興建於1939年，幾經波折後倖存的橡樹河劇院（River Oaks Theatre）即將在2023年底重新開放。這棟裝飾藝術（Art Deco）風格的劇院，未來又將成為非主流獨立電影迷的朝聖之地。

目前的業主Culinary Khancepts 17日宣布此一消息，並說明除了將新增現場表演舞台，也會陸續展開更新工程，包括更換座椅、新設餐廳、改造酒吧、更換屋頂與消防設施等。部分劇院支持者本周還開始以一具50元義賣舊椅子，為改建籌措經費。

劇院是橡樹河購物中心（River Oaks Shopping Center）的一部分，購物中心的舊業主Weingarten Realty 2006年一度打算拆除全部建物，因為反對聲浪龐大，市府只好出面緩頰，最後Weingarten Realty決定保留橡樹河劇院。

不過到了新冠疫情發生後，橡樹河劇院又因為財務危機在2021年3月宣布無限期關閉，並賣給了紐約的Kimco Realty，2022年2月才由Culinary Khancepts接手。Culinary Khancepts現有的Star Cinema Grill以放映院線片為主，不過橡樹河劇院仍將以非主流獨立電影為主。

電影 疫情

上一則

馬州蒙郡慶祝亞太裔傳統月 圓滿落幕

下一則

買二手遊戲機面交 男子遭劫殺

延伸閱讀

許志安Yaamava'劇院演唱會 完美演出

許志安Yaamava'劇院演唱會 完美演出
日落公園工業城 百人劇院首露面

日落公園工業城 百人劇院首露面
夏威夷社區短訊／台灣特技團 5/28表演

夏威夷社區短訊／台灣特技團 5/28表演
特技團演出獲滿堂彩 看見台灣力與美

特技團演出獲滿堂彩 看見台灣力與美
樹疤上的圖案

樹疤上的圖案
《老照片說故事》媽媽的舞台（下）

《老照片說故事》媽媽的舞台（下）

熱門新聞

29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年