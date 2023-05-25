橡樹河劇院 年底將恢復營業

橡樹河劇院2021年3月25日最後一天營業時的場面。（取自Houston Public Media）

興建於1939年，幾經波折後倖存的橡樹河劇院（River Oaks Theatre）即將在2023年底重新開放。這棟裝飾藝術（Art Deco）風格的劇院，未來又將成為非主流獨立電影 迷的朝聖之地。

目前的業主Culinary Khancepts 17日宣布此一消息，並說明除了將新增現場表演舞台，也會陸續展開更新工程，包括更換座椅、新設餐廳、改造酒吧、更換屋頂與消防設施等。部分劇院支持者本周還開始以一具50元義賣舊椅子，為改建籌措經費。

劇院是橡樹河購物中心（River Oaks Shopping Center）的一部分，購物中心的舊業主Weingarten Realty 2006年一度打算拆除全部建物，因為反對聲浪龐大，市府只好出面緩頰，最後Weingarten Realty決定保留橡樹河劇院。

不過到了新冠疫情 發生後，橡樹河劇院又因為財務危機在2021年3月宣布無限期關閉，並賣給了紐約的Kimco Realty，2022年2月才由Culinary Khancepts接手。Culinary Khancepts現有的Star Cinema Grill以放映院線片為主，不過橡樹河劇院仍將以非主流獨立電影為主。