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婦女批反墮胎法 州府又挨告

編譯陳盈霖／綜合外電報導
又有八位婦女對德州提起訴訟，稱該州反墮胎法傷害他們。（ABC news）
又有八位婦女對德州提起訴訟，稱該州反墮胎法傷害他們。（ABC news）

全國公共廣播電台（NPR）報導，德州墮胎定為重罪，並於2021年9月通過堪稱美國史上「最嚴禁墮胎法案」的德州SB 8「心跳法案」後，愈來愈多婦女對德州提起訴訟，稱該州的反墮胎法傷害她們。

今年3月，五名婦女和兩名醫師提起相關訴訟後，另外八名婦女22日宣布加入這起訴訟，她們稱該州墮胎禁令，使她們健康或生命處於危險中，同時面臨與懷孕相關醫療緊急情況。

新原告將他們的名字加入原本的集體訴訟中，她們指出，儘管懷孕患者面臨嚴重的醫療併發症，但根據德州法仍被拒絕墮胎。

代表婦女的生殖權利中心（The Center for Reproductive Rights）現在要求臨時禁制令（temporary injunction），以阻止德州在出現妊娠併發症時，仍禁止墮胎。

生殖權利中心律師杜安（Molly Duane）在一份聲明中說，「發生在這些婦女身上的事是站不住腳的，全德州有無數婦女都發生類似情況。」

新的訴訟使原告總數達15人。這項在奧斯汀州法院提起的訴訟，要求法官澄清德州反墮胎法規中所提及例外情況的 含義。

聯邦最高法院2022年6月24日正式推翻，1973年確認憲法保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）案，並將墮胎定為重罪，但「危及生命的情況」或「嚴重風險」除外，意即孕婦面臨恐造成實質身體機能損害的情況下。

而早已在2021年通過的德州「SB 8 心跳法案」成了自動生效法（trigger law），在推翻羅訴韋德案後自動生效。

心跳法案禁止幾乎所有懷孕六周後婦女墮胎。該禁令還採用一種新的執行機制，也就是公民可對參與或幫助違禁墮胎者提起民事訴訟。此前最高法院駁回德州一家墮胎提供者質疑。

4月接受NPR採訪時，協助德州立法者制定SB 8法案律師米切爾（Jonathan Mitchell）說，他認為法律中的醫療例外，不應該禁止緊急墮胎。

他說，「這讓我擔心，因該法規從未打算限制醫學上的必要墮胎。該法制定是為了明確區分醫學上必要的墮胎，或純粹選擇性墮胎。根據SB 8法案，只有純粹選擇性墮胎是非法的。」

然德州和其他自去年最高法院裁決以來，已生效類似法律其他州醫師表示，他們感到提供墮胎是不安全的，有面臨巨額罰款、吊銷執照甚至入獄威脅。

墮胎 德州 心跳法案

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