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加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

在水晶海灘狂歡鬧事 230人被逮

編譯林思牧／綜合報導
海灘逛歡狀況多，蓋文斯頓縣派緊急車輛前往支援。(Galveston County臉書)
海灘逛歡狀況多，蓋文斯頓縣派緊急車輛前往支援。(Galveston County臉書)

位於休士頓東南邊約50哩的水晶海灘(Crystal Beach)，上周末大批群眾以「吉普車友會」為由聚集狂歡，他們公然酗酒(public drunkenness)、在沙灘上胡亂駕車、打架鬧事、音響放出喧天噪音，給附近居民帶來相當大的困擾，警方竟然一共逮捕了230人。

　休士頓紀事報報導，官方吉普車俱樂部(Official Jeep Club)過去每年5月在水晶海灘舉辦集會，吉普車迷聚在一起分享吉普車的歷史、知識和趣聞，後來許多不是吉普車車主的人也開車來參加，他們多半只是藉機酗酒狂歡，惹出許多事端，俱樂部後來改到德州別處聚會，但水晶海灘的非官方吉普聚會仍然照常每年舉行，雖然沒有單位主辦活動，但狂歡客都知道是在哪一周末，他們自動蜂擁到這個地方。

　水晶海灘位於蓋文斯頓縣(Galveston County)一個狹長的半島上，縣警局的諾蘭警官(Major Ray Nolen)指出，這項集會每年都給縣警局造成相當大的壓力，過去三個月警察局一直在為這個聚會布署，安排120名警員到場維安。附近居民則表示，水晶海灘是很純淨的沙灘，但是這些群眾根本沒有任何公德心，在沙灘上胡亂駕車，一個周末下來把沙灘撕扯到讓人不忍卒睹。

　群眾從上周四(28日)開始出現，周六那天人潮最洶湧，從星期四到星期天一共有230人被逮捕，單是星期六那天警方就開了200張罰單，另外有大約40人因為受傷、吸毒過量或酗酒等原因被送到醫院救治。星期日下午群眾散去，沙灘上滿是垃圾，市政府周一早晨動用大批人員清理海灘。

　這項活動一貫都出現許多問題，去年的活動上，一名指揮交通的蓋文斯頓縣警員被車撞上，兩條腿和一隻手臂骨折，2019年和2021年的活動上，都各有一人死亡。居民希望政府單位禁止這類的活動。

休士頓 警察 德州

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