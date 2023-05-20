占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

想擁有一個小鎮？在德州 有可能實現這筆買賣，而且只需要十萬元，便可擁有西德州一個佔地十畝的荒涼小鎮。

休士頓紀事報報導，根據馬爾法公共廣播電台（Marfa Public Radio），一個由十名來自德國友人組成的小組，日前將所擁有、位於范霍恩（Van Horn）和瓦倫丁（Valentine）間，90號高速公路旁的沙漠小鎮洛伯（Lobo）掛牌出售，因為這座鬼城變得太難管理。

這座小鎮，曾經是由豐富地下水灌溉，幾畝繁華農田所在，然早在20世紀80年代，這個曾有多達100多位居民的小鎮便被完全拋棄。然當地許多原始建築，包括一個以前的加油站、汽車旅館、雜貨店和一些無人居住的房屋，至今仍屹立不倒。

巴多爾夫（Alexander Bardorff）和他的朋友們，2001年買下這座小鎮，並開始重建，期待「擺脫繁忙的城市生活，在鄉村放鬆」。

過去22年裡，他們利用這片土地舉辦幾場藝術、短片和音樂節等活動，如沙漠塵埃電影 節（Desert Dust Cinema Film Festival）等。

巴多爾夫告訴電台，「這有點像剛剛發生的事，這也不是我們最初制定的計劃，但後來發展成這樣。」

他和朋友們不希望這處房產落入任何人手中，也希望避免將房產出售給「用於投資 ，或為水權或牧場購買房產者。」他說，「我們在洛伯投注情感與物質，希望洛伯的新主人，能對這個地方有某些想法，並親身參與其中。」

國殤日周末，他們將在洛伯舉辦一場非正式開放日（open house），提供有興趣的買家參觀該鎮。巴多爾夫還創建網站，凸顯洛伯特色。他們希望6月底前能完成銷售。