清大EMBA雙聯學位生 拜會經文處

教育組楊淑雅組長（前排右一）進行簡報。（楊淑雅提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文於該處，接待國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士在職專班林世昌執行長所率領EMBA學生(含雙聯學位生)，恭喜同學們圓滿完成為期9天結業及參訪課程。

羅復文指出，近年全球投資 美國熱潮中，以德州 最受歡迎。除了稅制、水電等基礎建設穩定，德州高教人才充足，也是吸引大廠投資的關鍵。期待未來台灣高階企業主管菁英也加入台德州共榮的行列，進而提升雙邊生產力及競爭力。

經濟組秘書劉禹伶續進行德州經貿概況之簡報，詳述德州鄰近墨西哥及墨西哥灣，以其優越的地理位置，成為美墨貿易樞紐。另充沛的勞動力、完善的海陸空基礎建設、免州所得稅的經商環境，近年來促成德州成為企業投資熱點，吸引許多美國企業將總部遷至孤星州，來自台灣企業也紛於德州設立據點。據統計，2022年台灣躍升德州外來直接投資的第一大來源國。

經濟組組長倪伯嘉續與學員們座談交流，除答覆投資德州法規、工作簽證申請、水電基礎設施韌性、勞工薪資水準等實務性問題；另針對台美半導體產業合作及相關設備採購商機、美國晶片法案後的德州半導體大廠動態、台廠參與美墨供應鏈近期趨勢等議題，分享資訊。部分來訪學員表示返台後，將持續與經文處保持聯繫，參與我國與美南地區的產業商機合作。

教育 組組長楊淑雅則介紹自2020年12月「台美教育倡議」推動以來，台德(州)雙邊教育合作進展迅速，以「台灣優華語計畫」促成奧斯汀德州大學與台灣大學合作，以及達拉斯德州大學、阿靈頓德州大學、萊斯大學和聖湯瑪斯大學（UST）的共五組台美校對校華語夥伴關係。聖湯瑪斯大學在文藻語大學支持下更成立美南地區首個華語中心。

此外，為促成雙方大學及政府部門代表就系統與系統攜手成立聯盟，進行半導體教學與研究之對話，經文處將繼2022年受曯目的「全球半導體發展與商機圓桌論壇」後，於本年6月上旬舉辦「台德(州)半導體人才培育與產學合作論壇」，開展新一波德州高教機構與台灣半導體大學的實質合作，並為台美高科技人才交流開闢新渠道。

林世昌執行長報告參訪團此行最重要目的係參加清大與德州大學阿靈頓分校（UT-Arlington) 首度合辦之雙聯EMBA畢業典禮，UTA 特別將典禮安排在德州職棒大聯盟遊騎兵隊的主球場，讓畢業生度過溫馨且別開生面的撥穗典禮。期間並參訪美國航空(American Airlines) 以及PACCAR之供應商Peterbilt兩家重量級企業。

值得一提的是，參訪團赴德州大學旗艦校-奧斯汀分校參訪全美排名第7的商學院，聽取經濟系名師Prof. Stephen Donald 分享其對結合AI 、機器學習與計量經濟的研究方向，殊屬難得之機會。