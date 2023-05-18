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達拉斯僑界挺台加入世衛大會

【休士頓訊】
大合照。（方芸芸提供）
大合照。（方芸芸提供）

為支持台灣加入世界衞生組織由達拉斯中華社團聯誼會主辦，達福地區台灣商會協辦，於5月13日在達拉斯市中心前廣場舉辦聲援台灣參與世界衛生組織活動。

活動於上午10點半開始，與會貴賓們揮舞著中華民國國旗，形成一片美麗旗海，喊台灣加油。達拉斯中華社團聯誼會會長方芸芸指出，今年世界衛生大會（WHA）的主題是注重每個人的健康，邀請台灣加入WHA正能落實今年的主题，並且讓在公共衛生健康有傑出專業的台灣，向世界衛生组織提供訊息及經驗。

達福台商會會長王嘉玲表示，世界衛生組織的目標是確保全球健康和福祉，台灣擁有先進的醫療體系和技術，我們需要台灣加入世衛組織，讓台灣能夠幫助世界。

德州眾議員 Eddie Bernice Johnson表示，長期以來她一直是台灣的忠實支持者。與台灣的交流不斷擴大，每個決策都展現了是台灣的忠實朋友。她再次強調，台灣應該在世衛組織中佔一席之地。

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins） 表示，所有國家都應該被允許加入世界衛生組織。台灣是美國的密切朋友，德州議員與台灣有密切的聯繫。我們都曾經去過台灣，台灣和美國之間的友誼非常重要。

達拉斯縣區長Elba Garcia表示，很高興能在這裡與大家共聚一堂。在疫情期間。台灣展現了領導力、關注健康和科學的態度。因此，當談到健康和科學時，台灣應該在世衛組織中佔有一席之地，因為他們的領導力、知識和幫助全球應對危機的意願是毋庸置疑的。台灣在世衛組織會議上必須獲得應有的地位。我們與台灣站在一 起。

州眾議員Carl Sherman的公關主任Collin Packer代表強調，台灣是德州重要的貿易夥伴之一，我們之間建立了良好的友誼。台灣擁有世界上最佳的國家醫療系統之一，議員在最近的訪問中有機會親眼看到這點。世界衛⽣組織應該納入台灣的醫療體系，因為它作為⼀個國家的典範。

達拉斯市議員Tennell Atkins表示，世界衛生並不是單一國家的事，是全世界的事，台灣應該成為其中一份 子。

聚會結束時，與會人群再次揮舞國旗，聲呼喊「台灣加油」，表達對台灣加入世界衛生組織的堅定態度。

達拉斯僑務委員陳世修（右一）與僑胞一同支持台灣加入世界衞⽣組織。（方芸芸提供）
達拉斯僑務委員陳世修（右一）與僑胞一同支持台灣加入世界衞⽣組織。（方芸芸提供）
僑教中心主任王盈蓉（右二）與僑胞合影。 （方芸芸提供）
僑教中心主任王盈蓉（右二）與僑胞合影。 （方芸芸提供）
谷祖光(右一）醫生與僑胞揮舞國旗支持台灣加入世界衞⽣組織。（方芸芸提供）
谷祖光(右一）醫生與僑胞揮舞國旗支持台灣加入世界衞⽣組織。（方芸芸提供）
達拉斯中華社團聯誼會會長方芸芸（右二）、達福臺商會會長王嘉玲（圖左）與政要合影。...
達拉斯中華社團聯誼會會長方芸芸（右二）、達福臺商會會長王嘉玲（圖左）與政要合影。（方芸芸提供）

世衛 德州 眾議員

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