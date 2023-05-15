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人口眾多且不徵收州所得稅 德州影視業有望挑戰好萊塢

編譯陳盈霖／綜合外電報導
奧斯汀地區規劃HILL COUNTRY STUDIOS影視城，斥資2億6700萬。（FOLEY DESIGN）
奧斯汀地區規劃HILL COUNTRY STUDIOS影視城，斥資2億6700萬。（FOLEY DESIGN）

FOX電視台報導，由於激進政策和高昂物價，許多加州居民近年來紛紛離開，不少過去的加州人早已定居在政治上所謂的「紅色州」，如德克薩斯州和佛羅里達州等，這些州人口近年來也大幅增長。

加州一直以來都是娛樂影視業中心、好萊塢所在地。然而，在「傑西沃特斯黃金時段」（Jesse Watters Primetime）節目中，知名影星丹尼斯奎德（Dennis Quaid）直言「想讓德州成為世界電影之都」。

德州是否能取代好萊塢？奎德節目上他告訴沃特斯，大約九至十年前，他在德州拍了很棒的電影，「我喜歡在那裡工作」。

他並分享德州議會如何醞釀「對商業更友好」立法，將電影資金從4000萬元增加至可能的三億元。他進一步解釋，將電影帶向德州，會將大量電影人都帶進該州。

「它會帶動很多搬到其他州的電影人，如俄克拉荷馬、新墨西哥、路易斯安那及喬治亞等州。」

「老實說，我不記得上次在加州拍電影是什麼時候了」奎德說，「你知道，他們仍在那裡做遊戲節目和脫口秀之類。如今大家都在喬治亞、俄克拉荷馬州或其他地方拍電影。拍攝地點不重要，但這些地方更便宜。」

由於加州在疫情期間的封鎖政策，電影產業慢慢轉至喬治亞與俄克拉荷馬州拍攝。加州州長紐森（Gavin Newsom）呼籲電影產業重返該州。

去年，紐森在針對電影產業的廣告中，批評共和黨州對墮胎的立場，寫到「選擇自由、選擇創造力、選擇加州」。

然奎德強調德州的機會，因為那裡有「很多人」，有錢支付木匠、油漆工、旅館工人和其他人員工資，可促進當地經濟發展。

他還指出，德州不徵收州所得稅，對電影產業更具吸引力。

若電影世界發生遷移，那將不是德州從加州「偷走」的第一個產業。奎德說，「德州在從矽谷奪走科技產業上做得很好。你去奧斯汀可非常清楚看到這點。同樣的事情也可用於影視上。」

奎德說，想想加州的淘金熱潮，好像有幾個人發了財，但真正賺錢的人卻是店主和賣鏟子、鐵鍬之類的人。他們除開採黃金外，還做其他的事，這就是在這裡發生的事情。

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