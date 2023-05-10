恆豐銀行25周年慶 高爾夫球賽賓主盡歡

吳文龍（右二）在果嶺與隊友合影。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行為慶祝建行25周年慶，5月6日在Quail Valley Golf Course 舉辦了建行25周年慶高爾夫球賽，恆豐銀行每年一度的高爾夫球賽已經成為休士頓社區著名賽事，恆豐銀行感謝長期支持的客戶。

對於任何一個生意而言，堅持25年不是一件容易的事，而恆豐銀行在25年的實踐經營中，無論外部環境如何變化， 都能持續穩步的發展，更是非常難能可貴。

為慶祝建行25周年，恆豐銀行特別擴大賽事，今年參賽的高爾夫球愛好者超過220人， 比賽在兩個球場舉行，所有參賽者都非常愉快的享受了比賽當天的晴朗天氣， 明媚的陽光及舒適的溫度。

經過一整天的角逐， 兩個球場各組成績都非常優秀， 無論是男子組還是女子組都取得了很好的成績。 如同往年一樣， 比賽結束后，恆豐銀行為參賽選手舉辦了感謝晚宴，在晚宴中除了對獲獎選手頒發獎盃外，晚會的抽獎活動將晚會推向高潮； 因為是25周年慶，恆豐銀行準備了近200份抽獎，最高獎金達1888.88元，由韓國社區參賽選手Mal J Lee 抽取，整个活動賓主盡歡。