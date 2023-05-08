德州議會可望通過自宅保衛權法案 禁警濫用強制搜索權

紀念Dennis Tuttle事件的壁畫。（取自Houston Public Media網站）

德州 眾議員吳元之（Gene Wu）推動的自衛提案已經獲得眾議會同意，待參議會同意後即可送交州長簽署。該案的重點在於凸顯民眾對自家的保衛權，警方不得再任意行使強制搜索（no-knock warrant）。吳元之說，本案獲得兩黨支持，成案應該不是問題。

最近一起因為強制搜索導致的憾事發生在2019年1月28日，休士頓警察 認為位在East End District的Harding Street有可疑犯罪活動，因此強行進入Dennis Tuttle與Rhogena Nicholas的住所，Dennis Tuttle以為遭到歹徒闖入因此開槍自衛，警方則因拒捕而射殺兩人。

警方最後發現事件根本就是誤報，為了避免憾事重演，休士頓警局因此下令中止強制搜索。但是直到近日，德州全面禁止強制搜索才有可能成為明文法律。提案人吳元之強調，德州現行法令既強調居民有權保衛自己的住所，卻又授權警方可以執行強制搜索，「沒有比這更矛盾的了」，他的提案就是要終結這種亂象。

吳元之說，德州早就認可「家園自衛」（Stand Your Ground）與「城堡禁入」（Castle Doctrine）等原則，因此警察本來就不該無預警地侵入民眾住宅，只有德州法律明文規定，才能避免Harding Street之類的憾事再度發生。因此，新法也納入了休士頓警局的認定與作為，就算真的必須執行強制搜索，也不該由第一線警員決定，而要由局長判斷。