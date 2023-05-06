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威爾森大樓計畫縮水 搶德州第一高樓不成

編譯林思牧／綜合報導
原本要蓋80層的威爾森大樓，新案縮水一半，只剩45層。(取自Wilson Tower專屬網頁)
原本要蓋80層的威爾森大樓，新案縮水一半，只剩45層。(取自Wilson Tower專屬網頁)

原本在奧斯汀要興建的80層威爾森大樓（Wilson Tower），如果照計畫完工會成為德州最高的摩天樓（Sky Scraper），但市政府拒絕通過那項計畫，日前開發商提出的新計畫只建到45層，代表休士頓的JP摩根大通大樓仍將是德州最高建築物。

大都市裡的摩天大樓，也是觀光客會注意到的景點，奧斯汀近年來成為科技族樂於定居的城市，威爾森資本公司（Wilson Capital）提出的摩天樓案，要建出80樓層1035呎高的威爾森大樓，裡面有公寓住宅、辦公室和零售店面。奧斯汀市政府的設計委員會1月時投票反對這項開發案，主要的理由是不符合公用空間的使用原則。

奧斯汀商業報（Austin Business Journal）報導，開發商已另外提出計畫案，把規模大幅縮水，只建到45層。威爾森資本公司所發布的電郵公開聲明指出，做大幅改動的主要考慮有兩個，第一是設計委員會提供的建議，第二是目前的市場狀況，現在的建築成本與貸款利率都比原計畫預期的高很多，縮小規模是比較實際的作風。顯然經濟出現衰退的跡象，讓開發商變得保守。

休士頓的JP摩根大通大樓（JP Morgan Chase Tower）仍將保住德州第一高樓的榮銜，它是在1982年建成的，當時叫做德州商業大樓（Texas Commerce Tower），原計畫是要建80層，但聯邦飛航管理局FAA提出疑慮以後，市政府削掉了最上面的5層，只建出75層。

JP摩根大通大樓歷經41年還沒被比下去，但奧斯汀另有一座摩天樓在興建中，水際大樓（Waterline）已在去年9月破土，會是一棟74層樓1022呎高的豪華建築物，大樓的三面可以俯瞰湖景，2026年下半年完工時，將會是德州最高摩天樓。

德州 摩根大通 休士頓

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