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休城漢字文化節以歌會友 輕鬆學習華語

休士頓訊
林琬真(左)及王盈蓉(右)致詞說明活動目的。（僑教中心提供）
林琬真(左)及王盈蓉(右)致詞說明活動目的。（僑教中心提供）

休士頓中文學校聯誼會4月29日於僑教中心舉辦「2023年漢字文化節中文學校歌唱比賽」，由會長林琬真策劃大休士頓地區僑校學生第一屆歌唱比賽，獲得僑校會員及大休士頓地區中文學校響應。

任職於Episcopal High School的美南主流學校台裔教師協會會長梁甄芸號召協會教師會員，紛紛帶著自己學校學生報名參加，共襄盛舉。當日計有選手、老師及家長親友逾百人到場聆聽觀賽，中心主任王盈蓉及副主任黃依莉也出席共歡。

林琬真表示，本次活動舉辦目的，為提升當地華裔及非華裔學生學習華語文的興趣，以及增加對台灣流行音樂的認識，特別舉辦首屆歌唱比賽。當天報名的選手均來自當地僑校及主流學校學生，初級組10人，中級組8人、高級組14人，三組共計32位學生報名參賽。

王盈蓉感謝美南地區僑校及主流學校中文老師努力推廣中文教育，為提供海外學生多元華語文學習管道，僑委會每年舉辦漢字文化節活動，為提高學習動機，近年也推層出新舉辦歌唱比賽，在歡唱中自然而然學習第二語言，有效習得國語、台語，甚至客語，中心也將鼓勵本次活動得獎者代表美南地區報名參加僑委會「112年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，與全球僑校、台灣華語文學習中心及主流學校學生角逐名次。

當天，高級組非華裔學生Karen Garibay(麥奧蘭)身穿旗袍以渾厚嗓音演繹國語「主禱文」，讓人驚豔不已；中級組周旭選唱國語「外婆的澎湖灣」，唱出台灣特有民歌文化，勾起現場聽眾懷舊共鳴不禁跟唱；初級組施翰翔則以一首台語「追追追」，唱出身為台灣人的豪邁。

比賽結束由江震遠、皮梅仙、詹硯文、張廖莉娜、孫詠薇組成評審團選出每組優勝者，初級組：第一名姚予晴(慈濟人文)、第二名施翰翔(MINS)、陳源彰(慈濟人文)、最佳表演獎楊淳盛(台塑中文)，中級組：第一名駱佳禾(曉士頓教會)、第二名劉宇妍(曉士頓教會)、第三名陳昱安(慈濟人文)、最佳表演獎蔡宣琦(曉士頓教會)，高級組：第一名陳美西(休士頓基督)、第二名Karen Garibay(休士頓基督)、第三名段以理(福遍教會)、最佳表演獎馮翔郁(百利)。

漢字文化節第一屆歌唱比賽圓滿落幕。（僑教中心提供）
漢字文化節第一屆歌唱比賽圓滿落幕。（僑教中心提供）
參賽者等待比賽躍躍欲試。（僑教中心提供）
參賽者等待比賽躍躍欲試。（僑教中心提供）
獲獎者開心上台領獎。（僑教中心提供）
獲獎者開心上台領獎。（僑教中心提供）

休士頓 華裔 教育

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