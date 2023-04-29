密西西比逃犯疑藏身休士頓地區 警籲民眾小心

四名囚犯從密西西比州海恩茲縣(Hinds County)監獄 屋頂爬出後，開了兩輛卡車逃跑，其中的一輛被丟棄在休士頓 地區10號州際高速公路下方，由於這些人既凶狠又可能有槍，引起部分居民恐慌，警方27日中午之前在斯普林山谷村市(Spring Village Village)逮捕其中一人，警方呼籲居民繼續保持高度警戒。

密州海恩茲縣警長瓊斯(Tyree Jones)指出，萊恩斯(Jerry Raynes)、阿靈頓(Dylan Arrington)、格雷森(Casey Grayson)和哈里森(Corey Harrison)上周六深夜或周日凌晨從監獄屋頂的一個洞爬出，把兩輛卡車開跑。周日上午11時警方找到其中的一輛車，歹徒把它棄置在哈里斯縣的10號公速公路下方。

幾乎在同一個時間，萊恩斯出現在9303 Katy Freeway的一間加油站便利商店，他被店裡的錄像機拍到，當警方公布四名逃犯的大頭照時，女店員認出那就是萊恩斯，遂向警方報案。女店員事後感到相當幸運，她沒有受到傷害，她指出萊恩斯進來的時候用手半掩住臉，動作令人生疑，他看起來像是受了傷，他問女店員最近的醫院在哪裡。

這間便利商店離華人聚居的凱蒂市不遠，女市民萊恩斯(Tanya Lyons)表示她聽到消息後隨身帶著手槍以防萬一，她也向鄰居周告這件事。所幸警方27日中午前後將萊恩斯逮捕，但可能還有兩名逃犯在休士頓地區。

阿靈頓逃獄以後先殺了一位牧師，把他的車子開走，26日阿靈頓被發現在密州利克縣(Leake County)的一戶住宅中，他和前來圍捕的警察 交火互射，最後在屋內放火，他在事件中喪生，但目前還不確定他是被警方擊斃還是自殺身亡。由於從監獄去利克縣和往德州是剛好相反的方向，警方也不確定當時四人是如何分道揚鑣。