德州新法 各級校園須雇武裝人員 至少1名攜槍警衛進駐

House Bill 3提案人拜羅斯，要求各級學校雇用武裝人員。（FOX）

德州眾議會25日通過House Bill 3提案，該案要求各級學校都需由至少一名能夠攜槍的警察 、保全或警衛等武裝人員維護學生安全，必要時也可以由合格教師攜槍兼任維安工作。雖然共和黨 人認為，該案已經構築了校園安全機制，但民主黨 人顯然並不滿意，認為21歲以下都不得購買AR-15等半自動步槍才是解決之道。

眾議會24日審查時，兩方就已經爆發激辯，25日的三讀表決雖然以119票贊成、25票反對過關，但是選區包括烏瓦德（Uvalde）的民主黨籍州參議員古鐵雷茲（Roland Gutierrez）卻大表不滿，認為HB 3根本是隔靴搔癢，真正該做的是不讓18歲至20歲的青年買到AR-15，這麼簡單的道理，共和黨人卻不懂。

不過HB 3的提案人、州眾議員拜羅斯（Dustin Burrows）卻反駁，（古鐵雷茲的）質疑根本失焦，因為該案的重點就在提高校園安全，這點目標一定可以從增加武裝人員達成。他說，草案也增加校方徵詢教職員攜槍的意願，因為就他親自訪談所知，教師都很願意保護學生，因此現在的HB 3版本，各校可以讓教師攜槍或是另聘武裝人員。

古鐵雷茲則是說，這種「打工保鑣」（weekend warrior）一點用都沒有，就算羅布小學（Robb Elementary School）現場塞滿員警，但他們還是空等了77分鐘，19名學童與2名教師因此喪生。拜羅斯的說法是，HB 3還要求每間教室都安裝靜音報警按鈕（silent panic button），不過經費比初估的3億元暴增至16億元。