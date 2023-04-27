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無證客激增 每天北上入美1.3萬人

記者趙健／洛杉磯報導
數據來源／聯邦海關和邊境保護局 製表／記者趙健
數據來源／聯邦海關和邊境保護局 製表／記者趙健

據聯邦海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)4月17日公布的數據顯示，3月份美國邊境巡邏隊在官方入境口岸以外地區，記錄了超過16萬3695次非法移民的逮捕，數量相較於2月份的13萬1048次增加25%。

允許美國政府快速驅逐非法移民的「美國法典第42卷」(Title 42)將於5月11日到期。今年早先，為應對可能出現的移民激增，拜登政府計畫在5月11日或之前確定新規：如果移民在進入美國後未經授權，且在逃離原國家後進入過其他國家但未尋求保護，將被取消避難申請資格。

此後，整個3月份非法移民抵達人數顯著增加，從1、2月份的13萬次逮捕數量增至16萬次。不過，儘管3月整體逮捕非法移民數量猛增，但該水平仍低於2021年和2022年3月份的統計數據。據報導，若無重大政策轉變，聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)正在準備迎接每天高達1萬3000名移民穿越南部邊境，每月人數在40萬人次左右。

據聯邦海關和邊境保護局數據，3月份非法越境人數增加在很大程度上源於墨西哥、哥倫比亞和秘魯移民的越境增加。截至3月底，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)已在2023財年內攔截了超過100萬名非法移民。在2022財年，南部邊境的攔截人數創下歷史新高，共221萬4652人。

今年1月，拜登政府說服墨西哥接受更多被驅逐的移民，擴大了Title 42驅逐試圖非法入境的古巴人、海地人和尼加拉瓜人。此前，只有來自墨西哥、北部中美洲和委內瑞拉的移民可以被驅逐到墨西哥。

非法移民 邊境 墨西哥

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