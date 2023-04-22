華裔太空人焦立中談SpaceX：星艦試射是一項成功

4月20日SpaceX 的星艦號(Starship)從德州最南角的波卡奇卡(Boca Chica)發射後大約三分鐘爆炸全毀，看起來像是一場大災難，CNN當天向航太總署NASA 華裔前太空人 焦立中(LeRoy Chiao)詢問。焦立中同意馬斯克(Elon Musk)所說的，這次的發射是「一項成功」(a success)。

任何人如果能成為NASA的太空人，不只是身體與心理素質極端堅韌，還要在科學方面登峰造極，因此以焦立中的傑出成就，他的評語不是那些濫發不實資訊(misinformation)的人可以說出的。

焦立中說，首先，這是人類歷史上最大的火箭，它的推力有1660萬磅，NASA上次在去年11月發射的阿特米斯一號(Artemis I)只有860萬磅推力。第二，另一個規模比較近的火箭，是俄羅斯的月亮火箭(Moon Rocket)，那具火箭發射以後大約50秒發生大爆炸，所以SpaceX的成就已遠超過月亮火箭的成績。

記者問：NASA試射的火箭，為什麼沒看過有這種驚人的爆炸場面？焦立中指出，NASA的經費來自聯邦政府，如果發生這樣的大爆炸，國會並不會去深入探討原因，經費馬上會被刪減或停止，因此NASA在測試時必須小心翼翼，在心態上保守得多，進度上也慢得多。

但馬斯克是企圖心極強的人，在發展速度上快很多，但挫折的情況也會大增，但馬斯克不拿政府的錢，他不必顧慮到政客或百姓的愚見，鎖定自己的目標勇往直前就是，星艦號第一節火箭有33具引擎，這是前所未見的宏大規模。

從錄像來審查，發射的時候有三具引擎沒有點燃，後來可能又有三具熄火，最後，第一節火箭沒有成功脫離造成星艦號失控，促使SpaceX必須將火箭引爆。焦立中指出，這些結果都給SpaceX提供了改良的方向，下次一定會更好。