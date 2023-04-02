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擔心校園槍擊 在家上學人數攀升

編譯胡立宗／綜合報導
「學習之車」的學生們。（KPRC電視台）
「學習之車」的學生們。（KPRC電視台）

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）統計顯示，2020年開始，德州在家上課的學童人數就持續增加，除了新冠疫情的不得不因素，還有校園槍擊案不斷發生。在家上課諮詢機構Texas Home Educators的總裁Jube Dankworth就說，每當槍擊事件發生後，他們就會接到數量突增的諮詢電話，因為很多家長不敢讓小孩上學。

Jube Dankworth說，安全是在家上課的原因之一，在烏瓦德事件後的暴增正是如此；另外，還有宗教信仰與霸凌事件。但是她說最大的原因還是孩子在學校學不到東西，學校不教孩子想學的東西，例如音樂、藝術等等。包括數學在內，這些項目也是Rebecca Kharadia最常教的課目。身為七個小孩媽媽的她，不想讓孩子在學校碰到意外，所以讓他們都在家自學。

另外，Texas Home Educators也提供小班制的在家上課，例如他們在湯博爾（Tomball）推出的專案「學習之車」（learning trailers），就是每班不到十人，總數達160人的小班學習方式。教師Terri Peoples說，看孩子想學甚麼，化學、代數I、代數II、烹飪、美勞、射箭、跆拳道，「我們都能教」。

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