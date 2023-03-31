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青年持槍搶餐車 遭業主擊斃

編譯林思牧／綜合報導
發生槍擊命案的餐車，警方拉起封鎖線調查。 (休士頓ABC13)
發生槍擊命案的餐車，警方拉起封鎖線調查。 (休士頓ABC13)

休士頓28日(周二)發生搶匪反遭非洲裔餐車業主槍殺的事件，一名遊手好閒的23歲男子中槍後死在停車場，警方宣布業主是自衛開槍，應該不會遭執法單位起訴。

　28日中午左右，霍華德(Derick Howard)開車前往休士頓某個地點去與母親和舅舅會和，霍華德的媽媽很會做菜，她和霍華德的舅舅一起經營「德州菁英餐食與冰品」(Texas Elite Eats and Cold Treats)餐車，霍華德有空的時候會去幫忙。但這天他還沒到達餐車停靠的地方，就已經出了大事。

　休士頓市警局指出，那天下午1時左右，一名年輕男子把車開到餐車窗口前，他問霍華德的舅舅：你們賣些什麼？雙方對話幾句以後，那位年輕人拔出一把槍，霍華德的舅舅眼看大勢不妙，順手就把餐車的窗戶關上。孰料歹徒特別大膽，他拿著槍跳下車打開餐車的門，進入餐車裡面要業主把錢交出來。

　業主不肯就範，歹徒把槍指向霍華德的母親扣板機，但子彈卡在槍膛裡沒有擊發。這時霍華德的母親拿出藏在車上的槍，向搶匪開槍射擊，那人中彈後逃下車，但沒跑幾步就倒臥在停車場上一命嗚呼。警方還沒有公布搶匪的身分，只說他是個23歲的男子。霍華德的母親因為驚嚇過度被送到醫院觀察，醫療人員指出她是發了「恐慌症」(panic attack)。

　出了一件命案後警方照規定要調查事件細節，確定是不是犯罪行動的結果，但市警局已表示這明顯是自衛開槍致死的事件，因此正積極蒐集證據，好讓業主不會被地區檢察官(District Attorney)控罪。警方也沒有公布業主的身分，但她的親戚賈克林米契爾(Jacqueline Mitchell)向媒體表示，現今的社會上有許多不肯付出勞力賺錢的人，他們不但不努力，還想奪走別人努力的成果，這個被槍殺的年輕人為錢櫃裡區區的40元送掉性命。

休士頓 德州 檢察官

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