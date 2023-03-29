非法街頭賽車 上周百人被捕

休士頓賽馬場舉行為期五天的年度全美德州2K23滾裝拉力賽（2K23 Roll & Drag Race）中，100多人因非法街頭賽車和魯莽駕駛被捕。（取自ABC 13）

休士頓 紀事報報導，上週末在Baytown附近，休士頓賽馬場(Houston Raceway)舉行為期五天的年度全美德州2K23滾裝拉力賽(2K23 Roll & Drag Race)中，100多人因非法街頭賽車 和魯莽駕駛被捕。

KTRK首先報導該逮捕消息。報導指出，在為期五天的活動中，休士頓警局官員、當地警員和德州公共安全廳(Texas DPS)逮補許多涉嫌各種汽車 犯罪者。

「我們觀察到賽車活動在高速公路和地面道路上進行」休士頓市警局警官漢姆(Mattew Ham)指出，「人們以極高速度行駛，進行所謂的飛躍，人們聚集在道路兩旁，看著車輛以超高的速度經過。此外，我們會看見汽車排成一排，發出出發信號，互相比賽。」

休士頓賽車場是充滿歷史感的全國熱車會(National Hot Rod Association，NHRA)比賽場地，每年吸引成千上萬汽車愛好者。由於賽車道將於4月永久關閉，轉換成商業儲存空間，車手們紛紛在這個2K拉力賽中做最後的道別，以致於在賽事外圍發生多起非法比賽。