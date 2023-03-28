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露營酒店擴建 用3D列印蓋房

編譯陳盈霖／綜合外電報導
3D列印技術將用於擴建露營酒店El Cosmico的住房。（ICON公司網頁）
3D列印技術將用於擴建露營酒店El Cosmico的住房。（ICON公司網頁）

休士頓紀事報報導，位於德州西部沙漠小鎮馬爾法(Marfa)最著名的露營酒店之一，El Cosmico，將在2024年，運用3D列印技術進行擴建。

酒店經營者藍柏特(Liz Lambert)於3月9日宣布，她和團隊將與總部位於奧斯汀的3D列印建築公司ICON，和建築公司Bjarke Ingels Group(BIG)合作，用3D列印結構更新和擴建El Cosmico。

Long Center for The Performing Arts日前在奧斯汀推出新的3D列印永久戶外音樂會館時，與會者也預覽了El Cosmico擴建後的樣子。

ICON在短短14天內，就將奧斯汀的建築進行整體規劃，使用其巨型3D列印機，直接在音樂會草坪上將展館列印成型。其設計核心也反應El Cosmico未來建築設計，包括宇宙組織、完美的幾何形狀等。

身為西德州牧場主的女兒，藍柏特是奧斯汀一些頗負盛名酒店，如聖塞西利亞酒店(Hotel Saint Cecilia)、奧斯汀汽車旅館(Austin Motel)和聖荷西酒店(Hotel San Jose)等幕後推手。她在2009年，在馬爾法開設豪華露營酒店El Cosmico，替這個酒店配置拖車、錐形帳篷和蒙古包，提供遊客在當地欣賞21畝沙漠景觀。

在3D擴建計畫中，El Cosmico將搬遷至馬爾法以北60畝以上空間，包含由ICON在現場打印的住宅。

酒店擴建計畫將於2024年動工，增加酒店結構，如游泳池、水療中心和共享設施，及由BIG設計的住宅等。藍柏特、ICON和BIG另一個想法，是希望藉著該擴建計畫，探索在馬爾法興建3D列印經濟適用房的可能性。

在奧斯汀，ICON位於Long Center的音樂展館，被捧為「世上第一個，也是唯一一個3D列印表演展館」，從近距離看，它幾乎就像是一個管道，融入製作舞台區域的礫石中。其用途是讓德州人有個聚會地，可在草坪上欣賞市中心景色。

該公司近期還在奧斯汀外喬治城(Georgetown)的Wolf牧場(Wolf Ranch)動工，計畫建設100套房屋，起價40萬元左右，預計將成為世上最大3D列印社區。

自極簡主義藝術家賈德(Donald Judd)自1971年從紐約搬到西德州小鎮以來，馬爾法已成為藝術狂熱者之地。也是幾家藝術畫廊所在地，包括「巨人」(Giant)、「險路勿近」(No Country For Old Men)和「黑金企業」(There Will Be Blood)等電影也於當地取景。2019年，估計有4萬9000人參觀這個實際僅有2000居民的沙漠小鎮。

El Cosmico自營業以來，也一直是備受讚譽的「豪華露營地」。藍柏特試圖向社區保證，擴建後的El Cosmico不僅會服務遊客，也會替當地人服務，希望在現有的基礎上建造3D列印經濟適用房，並向當地居民開放酒店培訓計畫。

位於德州西部沙漠小鎮馬爾法（Marfa）最著名的露營酒店之一，El Cosmic...
位於德州西部沙漠小鎮馬爾法（Marfa）最著名的露營酒店之一，El Cosmico，將在2024年，運用3D列印技術進行擴建。（ICON公司網頁）

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