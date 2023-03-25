我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

推廣多種族語言 邀族群領袖商討

記者封昌明／休士頓報導
休士頓多族裔媒體召集數十家本地媒體，推廣多國語言的使用。（記者封昌明／攝影）
休士頓多族裔媒體召集數十家本地媒體，推廣多國語言的使用。（記者封昌明／攝影）

為推動擴大在休士頓地區的多國語言使用頻率，休士頓多族裔媒體 (HEM)3月23日在西南區多功能綜合服務中心舉行簡報會，主辦單位邀請了福遍縣第4區區長麥考伊(Dexter McCoy)、休士頓市緊急管理辦公室首席主管Brent Taylor等多位具有代表性的族群領袖，前來說明多種族語言在休士頓推廣的成果。

在來自休士頓各地約有30餘家媒體與會的研討會場面熱鬧，大會主持人克羅絲(Sandy Close)表示，休士頓約有三分之一以上的人口是出生在國外，所以休士頓是美國多元文化的代表城市之一，尊重各主區的語言文化是一項重要的工作，她期待透過召開這樣的會議，讓彼此學習尊重各自的文化及語言。她同時強調下次的會議將探討德州SB147號法案對民眾的影響，請大家期待。

休士頓多族裔媒體召集人克羅絲主持媒體會議。（記者封昌明／攝影）
休士頓多族裔媒體召集人克羅絲主持媒體會議。（記者封昌明／攝影）

區長麥考伊表示，當民眾進到縣政府的時候，馬上就會有職員指導民眾需要服務的辦公室，民眾也在大樓找到明顯易懂的標誌，如果民眾需要各種語言的翻譯都可以在這裡找到，期望不論縣民的英文程度如何，政府都會希望民眾了解政府施政要點。

Brent Taylor代表休士頓市政府表示，他們目前正在實施一些計劃，將有助於指導休士頓市制定一套全面的應急管理計劃，以及減少災損的計劃，市府知道各種族群的文字，所以他帶來印有中文應變災害來臨時的配套方案。

休士頓 德州

上一則

千人小鎮班諾克 奪大芝加哥宜居城榜首

下一則

廉價航空PLAY 4月26日起維州直飛冰島

延伸閱讀

柯文哲訪美 4月23日休士頓演講

柯文哲訪美 4月23日休士頓演講
休士頓越女2月遭搶摔成癱瘓 各界捐款逾28萬元

休士頓越女2月遭搶摔成癱瘓 各界捐款逾28萬元
休士頓成大校友會辦新春聯歡會

休士頓成大校友會辦新春聯歡會
休士頓空氣品質 全美第6糟

休士頓空氣品質 全美第6糟
接管休士頓學區 教育廳拍板

接管休士頓學區 教育廳拍板
纏訟5年 休城學區放棄與州府官司

纏訟5年 休城學區放棄與州府官司

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46
住在坎伯蘭郡的威廉斯夫婦在家遭兒子克雷格殺害。（取材自臉書）

人倫悲劇...家中搜出刀斧 新州男涉手刃六旬父母

2023-03-18 14:33

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光