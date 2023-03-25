推廣多種族語言 邀族群領袖商討

休士頓多族裔媒體召集數十家本地媒體，推廣多國語言的使用。（記者封昌明／攝影）

為推動擴大在休士頓 地區的多國語言使用頻率，休士頓多族裔媒體 (HEM)3月23日在西南區多功能綜合服務中心舉行簡報會，主辦單位邀請了福遍縣第4區區長麥考伊(Dexter McCoy)、休士頓市緊急管理辦公室首席主管Brent Taylor等多位具有代表性的族群領袖，前來說明多種族語言在休士頓推廣的成果。

在來自休士頓各地約有30餘家媒體與會的研討會場面熱鬧，大會主持人克羅絲(Sandy Close)表示，休士頓約有三分之一以上的人口是出生在國外，所以休士頓是美國多元文化的代表城市之一，尊重各主區的語言文化是一項重要的工作，她期待透過召開這樣的會議，讓彼此學習尊重各自的文化及語言。她同時強調下次的會議將探討德州 SB147號法案對民眾的影響，請大家期待。

休士頓多族裔媒體召集人克羅絲主持媒體會議。（記者封昌明／攝影）

區長麥考伊表示，當民眾進到縣政府的時候，馬上就會有職員指導民眾需要服務的辦公室，民眾也在大樓找到明顯易懂的標誌，如果民眾需要各種語言的翻譯都可以在這裡找到，期望不論縣民的英文程度如何，政府都會希望民眾了解政府施政要點。

Brent Taylor代表休士頓市政府表示，他們目前正在實施一些計劃，將有助於指導休士頓市制定一套全面的應急管理計劃，以及減少災損的計劃，市府知道各種族群的文字，所以他帶來印有中文應變災害來臨時的配套方案。