德州人語／餐廳套路多 小費文化勿變味

德州人語

如今通貨膨脹 ，物價飛漲，就連小費也暗戳戳增長。近日有媒體爆料，不少餐廳在帳單上暗地裡強加小費給顧客，顧客一不留意，就支付了比預想還多的小費。如今通膨時代下，民眾在外就餐本就變得「奢侈」，這時小費還暗漲，令不少民眾壓力山大。不僅如此，「強加」小費更破壞了其中的善意文化。

如今不少餐廳都是用電子刷卡結帳方式。不少細心的顧客發現，很多餐廳將最低小費額度由15%上漲至18%，其次還有20%、22%等不同額度的兩檔。很顯然，餐廳是在鼓勵顧客多給小費。如果顧客想要給其他額度的小費，則需要手動輸入小費金額。對於懶得計算小費的顧客，會直接點擊18%。此外，在疫情 期間，還有餐廳收取小費之外的「疫情費」（Covid Fee），金額在3%至5%不等。

一些小費潛規則制度在疫情前就盛行，如就餐超過六人的團體，餐廳有時會強制收小費，即直接將小費加在最後結帳單中。不僅如此，餐廳會在帳單下留有寫小費的區域，如果不仔細看，顧客還以為沒有付小費，可能造成重複支付的情況。多數餐廳在算小費時，是按照稅後價錢計算的，而實際上應該是稅前金額。

在物價飛漲的今天，餐廳「花樣」增小費的手段遭到不少民眾的批評，本來出門吃飯就比以前貴，現在還要變相「騙」小費，能不能「少些套路，多點真誠」？

其實餐廳這樣做，也有其「難言之隱」。疫情後招工難，餐廳員工本就時薪低，難招到人，如果員工小費拿得少，餐廳人手更加不夠，甚至要關門大吉。在疫情後時代，不少人養成了點外帶的習慣，餐廳服務員收到的小費比以前更少。從人道主義角度，餐廳服務生工作強度大，時薪低，多給他們一點小費，其實是最容易的表示尊重方式。據悉，服務生基本上都是依靠小費為主，小費金額佔據他們70%的收入。外出就餐多給一點小費，相當於隨手幫助他人，也是尊重服務生工作的體現。

小費來源於英國 ，如今在美國根深蒂固，這種文化本質上是顧客對服務水平的打分。小費一方面也是服務員積極工作的動力。倘若餐廳暗地裡，或變著花樣多收顧客小費，不僅會敗壞好感，還不利於服務生業務水平的提升，反過來影響餐廳的長久發展。如今不少餐廳的服務實在一般，顧客只付基本小費，也心不甘情不願。支付小費反倒像例行公事，失去了其本來讚許與尊重的意義。