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柯文哲訪美 4月23日休士頓演講

【休士頓訊】
歡迎台北市柯文哲前市長蒞臨休士頓晚宴。（馮啟豐提供）
歡迎台北市柯文哲前市長蒞臨休士頓晚宴。（馮啟豐提供）

台北市前市長柯文哲及前副市長黃珊珊將於4月訪問美國四個城市，休士頓為行程最後一站，4月23日（周日）晚間會有一場歡迎晚宴，柯文哲將專題演講「我的人生哲學－從醫師到從政」，分享他當了17年的台大醫院外科加護病房主任，看過太多生離死別的故事。

另外「人要怎麼樣，才算是活著？」柯文哲將在演講中解釋定義。他也是第一位將葉克膜(ECMO)技術引進台灣的醫師，但如果人只單靠醫療機器活下來，這樣還算是活著嗎？人生只有把握當下才是生活的真諦。柯文哲台灣大學醫學系畢業，也是台大醫學院的外科教授。晚宴也安排餘興節目及義賣活動。

餐票分社團／團體認桌：650元／十人一桌。個人：普通桌每人100元。白銀桌每位500元，鑽石桌每位1000元，個人鑽石贊助者將會安排在主桌區，並獲贈柯前市長的親筆簽名書及單獨合照。晚宴聯絡人馮啟豐（281－236－4888）／劉志忠（713－858－8988）／鍾依君（281－236－3988）。

晚宴地點：雅苑（Houston Event Planning)－6968 Howell Sugarland Rd. Houston, TX 77083

柯文哲 醫學 休士頓

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