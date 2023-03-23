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大學生辦變裝秀助同性戀 遭禁

編譯林思牧／綜合報導
西德州農工大學學生辦變裝秀為同性戀與變性人籌款，遭校方禁止。(示意圖，取自Trevor Project)
西德州農工大學學生辦變裝秀為同性戀與變性人籌款，遭校方禁止。(示意圖，取自Trevor Project)

西德州農工大學(West Texas A&M University)校長溫德勒(Walter V. Wendler)20日(周一)給全校學生與教職員發電郵，譴責「變裝秀」(drag show)並將31日的變裝秀取消，引發一些學生聚集抗議，但也有很多學生贊同校長的「有脊樑骨」措施。

　原定3月31日舉行的變裝秀，主要是為崔佛專案(Trevor Project)募款，經費用來作防範同性戀與變性人LGBTQ的自殺，這場秀是在校園內舉行。溫德勒在20日向全校師生宣布，這場活動不准在校園內進行，因為變裝秀是鄙俗的(derisive)、製造分裂的(divisive)，並且是厭惡女性(misogynistic)的作為。

　21日(周二)有一些學生聚集在行政大樓前，他們敲鑼打鼓喊口號，要求校長收回成命，准許變裝秀照原定計畫舉行。「變裝秀粉絲團」(Buffs for Drag)指責校長用他個人的宗教信仰來主導管理學校的方針，但學生中大多數是贊成變裝秀的演出，變裝秀是藝術演出(artistic performance)，是美國憲法與德州州法保障的權利，不容校長剝奪。

　但也有一些學生向到校園採訪的媒體表示，他們贊成校長的措施，他們認為美國的許多政策和學校的諸多措施是「鄉愿」(woke)心態的呈現，只要有足夠的人挺某種作為，就可以蔚然形成一股風尚，傳統上、聖經上所指出的正軌都可以不用理會，如果有人發表反對意見，他們會群起而攻之，逼迫反對者噤聲，這就是如今世風日下的惡俗社會的成因。由於兩派之間各自堅持自己的看法，抗議校長的人和支持校長的人，他們中間的鴻溝看來只會越來越大。

德州 同性戀 LGBTQ

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