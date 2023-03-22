擄女兒當人質 醋男被控謀殺

25歲休士頓男子20日(周一)上午從托兒所把兩歲的親生女兒劫走，把她當作人質去要脅女孩的母親，縣警局接到報案後派警察 去追車，疑犯停車後與警方僵持許久，到警方把嫌犯制伏後女孩因為頭部受傷過重去世，這名冷血的父親被執法單位以謀殺罪名逮捕控罪。

哈里斯縣警局局長岡薩雷茲(Sheriff Ed Gonzalez)20日指出，一名非洲裔年輕男子在上午10時15分左右到達一間私人托兒所，強行把他自己的兩歲親生女兒帶走，接著他用雪佛蘭卡麥洛跑車(Chevy Camaro)載女孩到她親生母親上班的沃爾瑪市場(Walmart)，用女兒當人質要那位母親把手機 交出來，他發現手機有密碼保護，要脅母親把密碼告訴他，否則他要傷害孩子。

這位母親照著指示做，但那位男子還是用拳頭在她臉上打了好幾拳，這時已有人打電話報警，警察到達時嫌犯把女兒帶上車展開一場警匪追逐，車子開到聖鄧斯坦聖公會教堂(St. Dunstan's Episcopal Church)前停下，警方幾度請他把小女孩放下車，但嫌犯都不予理會。

警方出動大批鎮暴車、警車和警察與歹徒對峙許久，那個十字路口交通被完全封鎖，最後一群警察在射出一批子彈後把男子拖下車，他的身上竟然沒被任何子彈擊中。警察發現小女孩已不省人事，徵召救護直升機把小女孩送到醫院急救，但她的頭部傷勢嚴重，幾個小時候醫院宣布她已死亡，女孩25歲的父親迪安垂福拉納根(Deontray Flanagan)，被控謀殺罪名，目前被關在哈里斯縣拘留所 (Harris County Jail)。

媒體猜測這名男子和孩子的母親不是夫妻，他可能懷疑她與別的男人交往，想從她的手機上找出端倪。岡薩雷茲局長指出，在追車的時候小女孩沒繫上安全帶，車子高速逃竄時她的頭撞上硬物造成重傷。