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華興中文學校3月26日辦書法賽

【達拉斯訊】
華興中文學校同學們上功夫課的情形。 （孟敏寬提供）
華興中文學校同學們上功夫課的情形。 （孟敏寬提供）

華興中文學校為推廣中文教育，並配合中華民國僑委會正體漢字文化推廣，及培養學生對中國文字學習興趣，以提高對書法認識與欣賞力，將於3月26日舉辦正體漢字文化節書法與造詞比賽活動。

華興中文學校深感文化紮根對下一代的的重要，因此對於中文的推廣不遺餘力，。

正體漢字文化節活動－書法與造詞比賽，是由中華民國僑務委員會贊助，華興中文學校主辦。此次漢字文化節書法與造詞比賽參賽者資格：造詞比賽以一至四年級學生為主，以各學習年級為單位，由主辦單位按照不同年齡及所學程度，提供單字，由參賽學生自選單字組成詞彙，並在限定時間內完成有意義的詞彙，造詞越多就可得到優勝。

書法比賽：以五年級以上學生為主，主辦單位提供墨汁及紙張，參賽者需自行準備毛筆，主辦單位會提供紙張兩份，參賽者可書寫兩份，再挑選較好的一張交出。書法題目由主辦單位提供，每組題目不同。比賽時間為一小時為限。凡個人優勝者，大會將給予獎狀及獎品以茲鼓勵，其優勝者姓名也會在社區報紙公佈。造詞比賽在下午3時、書法比賽在下午3時45分。地點：Jasper High School，6800 Archgate Dr. Plano 75024 。

詳情可詢問校長孟敏寬469-789-6858，主任陳次蘊(中文)214-282-4518，王麗貞老師(文書)469-879-6972。

華興中文學校同學們學習摺紙，興趣盎然。（孟敏寬提供）
華興中文學校同學們學習摺紙，興趣盎然。（孟敏寬提供）

書法 中華民國 教育

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