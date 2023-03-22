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解決高房價 議會促加速建屋

編譯陳盈霖／綜合外電報導
立法者正計畫研擬法案，加速德州興建住房。（FOX 7）
立法者正計畫研擬法案，加速德州興建住房。（FOX 7）

休士頓KPRC 電視台報導，面對史上居高不下的房價與租金，德州立法者在本屆立法會上提出幾個旨在加快新房和公寓建設法案，緩解負擔能力危機。

這些法案內容，包括允許建商使用更少的土地興建單一住宅，幫助他們更快獲得興建許可，讓社區團體更難阻止新的住房建設案等。

前德州代表、現任奧斯汀德州大學（Univ. of Texas at Austin）LBJ學院研究員格林柏格（Sherri Greenberg）說，「過去幾年裡，人們可能會看著經濟適用房說，喔，好吧，這只是大都會的問題，但現在已經不是這樣了。」

這些促進住房建設的議題，如何在立法機構中展開，還有待觀察。這些研擬的法案，有可能成為倡議建設更多者，和強烈反對社區團體間的惡鬥。然它也可能被證明是罕見的，吸引兩黨支持的議題。

愈來愈多住房專家認為，全國範圍內住房和公寓都出現短缺，加上需求旺盛，住房成本大幅上漲。

低收入家庭對此最有感。過去十年，德州失去近一半廉價住房，低收入家庭更難找到他們負擔得起的住宅。

全國低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）估計，德州是全國收入極低家庭數量，和可負擔住房數量間差距最大的州之一，每100個極低收入家庭中，只有25個可出租單位。

「但這場危機正影響著幾乎各收入階層的家庭」德州經濟適用房供應商（Texas Affiliation of Affordable Housing Providers）執行主任阿瑞加（Roger Arriaga）說，「高房價和高成本問題，已上升到收入鏈上游，不僅是處於收入底層者。」

儘管德州建造的房屋比該國任何其他地區多，但住房倡議者、建築商和房地產專家均認為，該州根本沒有建造足夠住房，來跟上蓬勃發展的人口和經濟增長。根據一項估計，2019年，德州需要的住房比過去多33萬套，短缺的情況僅次於加州。

隨著數十萬新居民湧入德州，這種需求在過去兩年更有增長。希望購房的千禧世代和企業家，使有限的住房需求增高，將德州房價和租金推至歷史新高。

若住房建設沒有增加，一些人擔心，在2030年前，德州恐新增160萬新居民的情況下，可能會發現自己與紐約和加州處境相同：面臨更高房價，無力支付房價的人被迫離開。

PayPal聯合創始人，德州人合理解決方案組織（Texans for Reasonable Solutions）主席諾賽克（Luke Nosek）表示，該州需更多住房來跟上就業和經濟增長。「若立法機構採取行動，允許建商以更快速度建造更多住房，德州就會成功。」

德州 低收入 房價

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