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火車撞汽車 受害女獲賠5.57億

編譯陳盈霖／綜合外電報導
2016年涉及聯合太平洋火車（Union Pacific）事故的一名婦女，日前獲得休士頓陪審團裁定，贏得5億5700萬元訴訟。（AP）
2016年涉及聯合太平洋火車（Union Pacific）事故的一名婦女，日前獲得休士頓陪審團裁定，贏得5億5700萬元訴訟。（AP）

休士頓KPRC 2電視台報導，2016年涉及聯合太平洋火車（Union Pacific）事故的一名婦女，日前獲得休士頓陪審團裁定，贏得5億5700萬元訴訟。聯合太平洋火車將對此提出上訴。

根據新聞稿，2016年3月5日，強森（Mary Johnson）的車子在休士頓市中心遭火車撞上。

這起事故造成強森接受截肢手術，不得不接受嚴重的腦損傷治療，對聯合太平洋提起告訴。

訴訟稱，若車上的燈足夠量，可以按聯邦法律要求，在前方800呎的軌道上照亮原告，聯合太平洋公司的工程師和工作人員，本可在撞擊原告前停止火車。

強森的律師，Arnold & Itkin Lawfirm律師芬德利（Kyle Findley）辯稱，聯合太平洋列車營運商，未能遵守他們自己安全手冊，該手冊要求營運商「採取安全路線」，如有疑問或不確定時。

他說，「在這種情況下，當強森是否在軌道上，以及是否會在軌道上移動存在疑問和不確定時，火車營運商未能採取安全措施。」

在審判中展示的證據也證明，火車操作員在距離強森車輛不到50呎時才煞車。

陪審團裁定聯合太平洋公司應對這起撞車事故承擔80%責任，判給強森5億元懲罰性賠償。

3月3日作出的判決，是在內布拉斯加州（Nebraska）發生備受矚目的聯合太平洋脫軌事件一周後所作出。在俄亥俄州東巴勒斯坦（East Palestine）有毒事件發生後，鐵路行業正受到檢視。

強森的律師說，「像聯合太平洋這樣的鐵路公司，多年來一直享有使用貫穿我們城市、社區和市中心軌道特權，有了這一特權，就有了安全營運責任。這項價值5億5700萬元的裁決表明，聯合太平洋和其他鐵路營運商，最終要承擔與可預防災難相關費用。」

聯合太平洋向KPRC 2發表聲明指出，聯合太平洋對裁決感到失望。道口的燈、警鈴都開啟，工作人員吹響警訊，預示著火車即將到來。列車工作人員在半夜發現有人坐在鐵軌上時，啟動緊急制動。平均來說，火車最多需要一哩才能停下來，當火車工作人員發現有人在軌道上時，往往已經太晚。」

他們將對此裁決提出上訴，包括懲罰性賠償。根據德州法律，在這種情況下可判給的總懲罰性賠償少於2000萬元。

休士頓 內布拉斯加州 俄亥俄州

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