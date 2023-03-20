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中國藝術中心義賣學生畫作 募款近9000元

休士頓訊
熱情的民眾踴躍參與，共同奉獻愛心。（記者封昌明／攝影）
熱情的民眾踴躍參與，共同奉獻愛心。（記者封昌明／攝影）

由INSPO 基金會和休士頓中國藝術中心共同主辦的青少年藝術展及拍賣於3月16日（周四）晚在休士頓中國藝術中心舉行。活動現場，數以百計的參與者，給這項活動以極大的聲援和支持，活動最終募得慈善款8830元。

INSPO基金會是一個以學生為主導的非盈利組織，致力於幫助低收入家庭為有需要的學生提供相應的教育資助從而激發他們的潛能。美國休士頓中國藝術中心是大休士頓地區首屈一指的青少年藝術教育中心。中心在已過的20年期間培養了數以千計藝術人才。這次的活動給予了青年慈善組織INSPO基金會極大的幫助。

恆豐銀行副總裁劉妍（右）前來貢獻愛心。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行副總裁劉妍（右）前來貢獻愛心。（記者封昌明／攝影）

這次藝術展拍賣活動的目的是團結所有愛心人士都參與其中。任何學校的學生和任何個人只要熱愛藝術都可以申請參與在這裡展出或捐贈他們的作品，為社區的公益慈善共同出力。活動當日有150幅畫作展出，分別為兒童小學作品展區和初高中學生作品展區，還有35幅拍賣作品。

活動開幕現場，由INSPO 創辦人Grace Zhang、INSPO in Art 總裁 Sophia Zhang和副總裁 Isabell主持與主導拍賣。她們在主持和拍賣的配搭上風格輕鬆幽默，她們在組織能力、協調能力和現場把控能力上的出色表現，給在場的人們留下了深刻的印象。

活動還收到了來自福遍縣縣長KP George、以及德州州議員吳元之發來的賀信和表揚信。

福遍縣長KP GEORGE及德州眾議員吳元之，都捎來賀信，表揚休士頓中國藝術中心...
福遍縣長KP GEORGE及德州眾議員吳元之，都捎來賀信，表揚休士頓中國藝術中心卓越的貢獻。（記者封昌明／攝影）

參加本次活動的志工多達30多人。從頭一天的展前佈置到展後清場，高中生志工們各個都是盡心盡力。學生家長們和一些其他社會人士也都積極參與到義工和競拍者行的列中。

除了藝術品展示，整個活動是以一個小型演唱會的形式貫穿整個拍賣流程。演唱會由Houston影視金曲演唱會樂隊金牌贊助。也特別感謝贊金牌贊助商J-Tech Digital、銀牌贊助商減稅王、家寶保險、貝麗兒科診所和Colors of the Spirit學生組織的大力支持。

本次活動所籌集的款項將專款專用，所有籌得的善款INSPO基金會都將會用於教育資助，以獎學金和助學金的方式發放給有需要的學生。在當日活動現場有五名高中生獲得2023年度獎學金。他們分別是：

一等獎學金500元：Isabell Gu (11th Grade) and Cindy Tso （11th Grade）。

二等獎學金300元：Cindy Chang (10th Grade) and Teresa So (12th Grade) 。

三等獎學金200元：Wendy Yin (10TH Grade)。

關於獎學金和助學金信息大家可以登錄INSPO網站Https://arts.inspirepotential.org/scholarship。INSPO 現在已經開放獎學金申請截止日期是今年6月1日。

志工們開心合影。（記者封昌明／攝影）
志工們開心合影。（記者封昌明／攝影）

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