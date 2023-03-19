小貨運商遭詐 營運資金幾分鐘被騙光

塞普勒斯男子哈尼遭遇詐騙電話，被騙走公司帳戶近20萬元。（取自KPRC 2）

德州塞普勒斯(Cypress)一位經營小貨運公司的男子哈尼(Charles Haney)，去年底接獲自稱銀行詐欺 部門的詐騙 電話，幾分鐘內，被騙光所經營貨運公司活期帳戶中近20萬元。

依據KPRC 2電視台報導，他說，在收到一條詢問購買事宜的簡訊後，去年12月7日接獲自稱銀行詐欺部門電話，核實他是否有替佛羅里達州某物付款。

「我告訴他，我沒有」哈尼說，來電者已知道他被要求驗證的一些訊息，比如帳號等，所以他提供自己個資 ，以為來電者正在幫助阻止詐欺並關掉他的帳戶。

但在12月7日電話中，他說，塞普勒斯當地大通銀行(Chase)分行經理也打電話詢問他是否想電匯4萬2000元。

「我從來沒有電匯過」哈尼告訴該客戶經理取消電匯，當時他正在另一條線上與該銀行「詐欺部門」打交道。他說，該經理建議他繼續與詐欺部門聯繫，關閉帳戶。

「然後，基於某些原因，又進行三次轉帳，總額約18萬8000元」他說，「我所有的東西都沒了，這是我公司全部營運資金。」

根據哈尼提供的銀行帳單，四筆轉帳都流向不同州的銀行，他的商業支票帳戶在幾分鐘內，就從大約19萬2000元變成3000多元。如今，四個月過去，他正在努力支付業務帳單和工資。

他向哈里斯縣警局、美國財政部貨幣監管單位和聯調局(FBI)報案。他還向大通銀行提出詐欺索賠，該銀行拒絕，因客戶經理打電話詢問過第一筆電匯。根據檢察官辦公室說法，詐騙的跡象包括「有人聯繫你，想要你的個資，或在提取金額前要求提供確認碼。」