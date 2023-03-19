休士頓空氣品質 全美第6糟

休士頓名列全美污染最嚴重第六名。(FOX Business）

依據「衛報」(Guardian)近期一項分析，將休士頓 列為全美空氣污染最嚴重城市第六名。排名榜首為加州的貝克斯菲(Bakersfield)、第二名為洛杉磯南部、芝加哥排名第三。

休士頓紀事報報導報導此訊息，多年來，休士頓一直標榜其「世界能源之都」地位。然煉油廠靠近居民區和社區，在休士頓一些非裔 和西裔居民最集中地區，引發環境問題與癌症聚集。近年來，該市努力應對不清潔空氣的影響。如今成為全美污染最嚴重城市之一。

這項研究中，研究人員查看華盛頓大學(Univ. of Washington)等機構開發的一個模型，該模型發現，種族比社會經濟地位，更加有效的預測空氣污染暴露程度，並指出美國城市中污染最嚴重的地方，往往有最多非裔和西裔(棕色)人口。

在德州南方大學大學任教的休士頓環保主義者布拉德(Robert Bullard)告訴衛報，「污染設施都位於我們社區。然後當我們開始研究哪些社區最有可能出現哮喘、呼吸系統疾病、糖尿病、心臟病、中風或新冠肺炎，然後就發現：天啊，這是同一張地圖！」

休士頓的大都會 區及東休士頓、哈辛托市(Jacinto City)、獵人溪村(Hunters Creek Village)和西大學廣場(West University Place)等特定周邊地區，被列為空氣中污染顆粒水平升高「熱點」。

根據衛報交互式地圖，研究人員根據每立方米細顆粒物（PM2.5）微克數，對空氣污染最嚴重區域進行評級。

休士頓大部分空氣品質，被列為接近環保局「行動標準」(Action Level)，而不是接近世界衛生組織(WHO)的安全空氣建議標準(safe air recommendation level)。例如在Bellarie、Oak Forest和Third Ward等部分地區，每立方米細微顆粒物為11微克，是世界衛生組織每立方米5.0微克安全空氣標準兩倍多。