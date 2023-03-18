我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

毒品芬太尼猖獗 小學區半年3學生送命

編譯林思牧／綜合報導
近年芬太尼流行於德州，德州官方機構也開始向這類毒品宣戰，圖為宣戰文宣圖。(取自Texas Workforce Commission)
近年芬太尼流行於德州，德州官方機構也開始向這類毒品宣戰，圖為宣戰文宣圖。(取自Texas Workforce Commission)

人工合成鴉片毒品芬太尼(fentanyl)在少年人之間越來越流行，這種很容易致死的強效毒品，近期流竄德州，短短期間在德州的一個小規模學區就造成三名學生死亡，家長對學校教職員未盡責監管學習環境感到憤怒。

14歲的荷西培瑞茲(Jose Alberto Perez)是卡羅頓農夫支流學區(Carrollton-Farmers Branch ISD)的初中生，1月份的一個晚上，他出現用藥過量的症狀，嘴唇發白、瞳孔放大，他的母親莉莉亞(Lilia)很緊張，要把他送去醫院看診，但荷西要求母親別送他去醫院，他不希望消息傳出去老師和同學會說他是用毒成癮的人(drug addict)。

莉莉亞順著兒子的意思，她想或許睡一個晚上第二天就沒事了，如果第二天早上情況還是不對，就一定會把荷西送去醫院。第二天一早她去察看的時候，荷西的屍體已經冰冷僵硬，她後悔當初不知道這種毒品已在初中生之間流行。事實上從去年9月到今年3月，這個小學區已有11個吸食芬太尼過量(fentanyl overdose)的案例，其中三名學生死亡，包括荷西在內。

另一個吸食芬太尼過量的是14歲的女生，運氣很好地被救活了，她的母親匿名向媒體發表意見以保障女兒的隱私，她說：在這段期間她和家人陷入極度憂苦之中，誰會想到把孩子送到學校上課，結果差一點沒命了？聯邦疾病控制中心CDC指出，2021年使用芬太尼過量的青少年(10-19歲)案例增長了182%，新冠疫情把學生的生活完全打亂，孩子在失去重心、漫無目標的日子裡情緒受到負面衝擊，使用毒品成為發洩情緒、取得滿足的簡易方式。

執法單位調查以後，發現有三人涉嫌給該學區的學生提供芬太尼，這三人已被逮捕並被控「共謀持有並有意分銷管制物質」(conspiracy to possess with intent to distribute a controlled substance)的聯邦級重罪名，這三人都住在離學校不遠的地方。

但這個進展對莉莉亞沒有絲毫的安慰，她說她當年移民到美國，主要就是為逃避墨西哥的毒品與暴力，沒想到毒品還是奪走了她的孩子。

毒品 學區 德州

上一則

維州威廉王子郡公校生 近25%缺課1成

下一則

上任滿2月 馬州長摩爾談工作展望

延伸閱讀

「線人要求毒品當獎勵」 菲律賓緝毒官員發言惹議

「線人要求毒品當獎勵」 菲律賓緝毒官員發言惹議
維州阿郡青少年濫用毒品 家長要求法院介入

維州阿郡青少年濫用毒品 家長要求法院介入
德州公安廳：別去墨西哥 墨國總統回嗆：墨比美安全

德州公安廳：別去墨西哥 墨國總統回嗆：墨比美安全
100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁

100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁
劉亞仁驗出吸4種毒品 Netflix「地獄公使2」宣布換角

劉亞仁驗出吸4種毒品 Netflix「地獄公使2」宣布換角
第六區市議員麥德誠提案 芬太尼交易定重罪

第六區市議員麥德誠提案 芬太尼交易定重罪

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
德州一男子迷戀上播客女主持，愛而不得後到西雅圖將其殺害。圖為麥克風示意圖。(Pexels)

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

2023-03-11 16:21
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
西雅圖去年興建的ADU數量首次超過獨棟屋。（取自推特）

西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

2023-03-12 14:36

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5