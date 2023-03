毒品芬太尼猖獗 小學區半年3學生送命

近年芬太尼流行於德州,德州官方機構也開始向這類毒品宣戰,圖為宣戰文宣圖。(取自Texas Workforce Commission)

人工合成鴉片毒品 芬太尼(fentanyl)在少年人之間越來越流行,這種很容易致死的強效毒品,近期流竄德州 ,短短期間在德州的一個小規模學區 就造成三名學生死亡,家長對學校教職員未盡責監管學習環境感到憤怒。

14歲的荷西培瑞茲(Jose Alberto Perez)是卡羅頓農夫支流學區(Carrollton-Farmers Branch ISD)的初中生,1月份的一個晚上,他出現用藥過量的症狀,嘴唇發白、瞳孔放大,他的母親莉莉亞(Lilia)很緊張,要把他送去醫院看診,但荷西要求母親別送他去醫院,他不希望消息傳出去老師和同學會說他是用毒成癮的人(drug addict)。

莉莉亞順著兒子的意思,她想或許睡一個晚上第二天就沒事了,如果第二天早上情況還是不對,就一定會把荷西送去醫院。第二天一早她去察看的時候,荷西的屍體已經冰冷僵硬,她後悔當初不知道這種毒品已在初中生之間流行。事實上從去年9月到今年3月,這個小學區已有11個吸食芬太尼過量(fentanyl overdose)的案例,其中三名學生死亡,包括荷西在內。

另一個吸食芬太尼過量的是14歲的女生,運氣很好地被救活了,她的母親匿名向媒體發表意見以保障女兒的隱私,她說:在這段期間她和家人陷入極度憂苦之中,誰會想到把孩子送到學校上課,結果差一點沒命了?聯邦疾病控制中心CDC指出,2021年使用芬太尼過量的青少年(10-19歲)案例增長了182%,新冠疫情把學生的生活完全打亂,孩子在失去重心、漫無目標的日子裡情緒受到負面衝擊,使用毒品成為發洩情緒、取得滿足的簡易方式。

執法單位調查以後,發現有三人涉嫌給該學區的學生提供芬太尼,這三人已被逮捕並被控「共謀持有並有意分銷管制物質」(conspiracy to possess with intent to distribute a controlled substance)的聯邦級重罪名,這三人都住在離學校不遠的地方。

但這個進展對莉莉亞沒有絲毫的安慰,她說她當年移民到美國,主要就是為逃避墨西哥的毒品與暴力,沒想到毒品還是奪走了她的孩子。