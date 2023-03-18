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增強邊防擋非法移民 艾伯特遭譏把移民當政治籌碼

編譯胡立宗／美聯社鳳凰城電
德州佛州對移民態度強硬。（取自KTLA）
德州佛州對移民態度強硬。（取自KTLA）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）本周以推文表示，總統拜登放棄他的憲法職權，但德州不僅不會，還會增強邊防，防堵槍械、毒品、黑道摧毀德州。

相對於德州、佛州非法移民越來越強硬的態度，其他美墨邊界的州府，與位置較遠的州，態度則相對和緩，最可能的也許是政治立場不同。

新墨西哥自2019年之後就開始逐步撤離邊防人力；亞利桑那在民主黨執政下，共和黨議員的提案頻頻被否決。離邊境更遠的北卡、喬治亞、科羅拉多則陸續通過移民友善措施。美聯社認為，德州、佛州對抗聯邦政府民主黨人的態度，或許2024年總統大選有關。

德州州長艾伯特除了持續推動40億元的孤星行動(Operation Lone Star)，擴展美墨界牆、增派人手，還將移民送往民主黨主政的城市。在拘留非法移民之外，德州議會還在考慮處以重刑，偷渡客最重可判十年有期徒刑。

具備挑戰前總統川普政治實力的佛州州長德桑提斯，同樣也提案將非法移民處以最高五年有期徒刑的重罪，還要求醫療院所必須蒐集患者的移民身份，並拒絕發放佛州身分證件給非法移民。德桑提斯先前的推文強調，佛州不會輕忽拜登總統造成的邊境危機，佛州別無選擇只能力抗毫無道理的聯邦政策。

不過，相對於艾伯特與德桑提斯的慷慨陳詞，邊境巡警(U.S. Border Patrol)的統計數字卻大異其趣。2023年2月試圖越界者為12萬8877人次，是2021年2月以來的新低；2022年一整年，美墨邊境共居留250萬人次，單是12月就達25萬人次。移民權益團體National Immigration Law Center更指出，德州、佛州只是把移民問題當政治籌碼，但是其他各州才是真正面對、處理移民問題。

非法移民 德州 佛州

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