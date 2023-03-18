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德州人語／民主黨逼死全球最大零售商？

德州人語
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民主黨主政的俄勒岡州波特蘭(Portland)，近年治安敗壞，沃爾瑪(Walmart)宣布，波特蘭最後兩家分店將永久關閉，裁撤600名員工。對照之前舊金山、波特蘭的華格林(Walgreen)等藥妝連鎖店或服飾店、蘋果專賣店，相繼遭盜賊搶劫，損失慘重，連世界最大零售商沃爾瑪都投降了，該怪罪誰呢？

有人說，新冠疫情是罪魁禍首，因為盜賊們都穿著連帽子的上衣或外套，戴著口罩和墨鏡，整個臉部被遮掩起來，就算監控閉路電視拍下歹徒樣貌，警方卻抓不到人。也有人說，警察執法不力，無法防盜機先，這是「黑人的命也是命」運動後，警察執法怠惰消極的必然結果。

更有人說，所謂「零元購」，就是公然結夥入室搶劫，搬走iPhone、iPad或藥妝、服飾、電器、日用品等行為，偏巧都發生在民主黨主政的州或城市。民主黨主導州立法，例如加州選民通過提案，只要不涉暴力，偷竊或搶劫價值950元以下財物屬輕罪，不必坐牢；許多偷竊犯因此獲釋，造成今天治安敗壞，搶劫頻傳。

有人認為，俄勒岡、加州和芝加哥等地犯罪最嚴重，共和黨主政地相對較罕見，就是民主黨「放縱」犯罪的證據。民主黨必然叫屈，但觀察遊民最多、治安最差、環境最髒亂城市，確實與民主黨政策分不開。

民主黨崇尚自由，有些地方甚至激進主張全面裁撤警察，放任毒品交易使用，於是遊民橫行、市容破敗，美麗的聖地牙哥就是新例，如今遊民占領重要街頭，四處便溺，讓人心驚；或毒蟲遍地，有如殭屍鬼城，費城就是例子。治安變差、搶劫偷竊滋生，近乎無政府、無法律狀態，難道這就叫「自由」，搶劫也是自由權利行使？

業界統計，歹徒搶劫或偷竊氾濫，每10億美元銷售額，平均造成零售商72萬美元損失；全年業者損失數百億元。連世界最大零售商、以照顧低收入者為職志的沃爾瑪，都忍受不了虧損而永久關閉分店了，耐吉(Nike)早就宣布關閉波特蘭市中心旗艦店，其他零售商當然舉白旗投降，正是民主黨政策的惡果。

縱容自由權利濫用，結果到處有塗鴉、遊民帳篷充斥，地上垃圾、用過的毒品針筒滿地，居民外遷、商家關門，這是多數民眾想要的嗎？但選舉一到，標舉照顧弱勢、保障少數族裔權利，為大家爭取福利等政治宣傳，常常麻痺許多人，繼續票投有激進主張的候選人。

當然兩黨各有所偏，民主黨也非一無是處，但類似俄勒岡州波特蘭市治安敗壞，犯罪叢生，遊民在馬路旁、商店門口就地紮營等情況，早晚會從洛杉磯市中心蔓延鄰近各城市。近年「出走加州」盛行，顯示加州正步上俄勒岡州後塵，我們還要放任遊民、犯罪、毒品、搶劫等氾濫，讓黃金之州變糞土嗎？

過去一年，沃爾瑪在阿肯色州、佛羅里達州、華府、威斯康辛州、新墨西哥州、伊利諾州都曾關閉分店，全因遭竊問題嚴重。搶完商家，可能侵犯一般民眾，大家都可能嘗到自己投票所選擇的苦果。

民主黨 遊民 波特

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