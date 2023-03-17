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3臥月租800元 馬斯克蓋烏托邦社區

編譯林思牧／綜合報導
馬斯克規劃的「蝸牛溪」社區藍圖。(Daily Mail／Bastrop County)
馬斯克規劃的「蝸牛溪」社區藍圖。(Daily Mail／Bastrop County)

華爾街日報率先刊出的新聞指出，鉅富馬斯克(Elon Musk)在奧斯汀郊區正在興建一個德州烏托邦(Texas Utopia)，每日郵報(Daily Mail)13日(周一)發布了一系列的照片，可以看出這個社區的興建工程進行得飛快。

　馬斯克在德州中部還有一個「鑽地公司」(the Boring Company)，地點在離奧斯汀約35哩的巴斯措普縣(Bastrop County)，他把特斯拉的總部遷到奧斯汀以後，快速地進行各種擴建工程，新總部的附近現在正在開發一個住宅社區，讓特斯拉、SpaceX和鑽地公司的員工以每個月800元的租金享受三臥室的住宅。這樣的房租比市面上的租金低廉得多，因此又是公司吸引員工的另一種方式。

　馬斯克當然是百年難得一見的奇才，當他創立鑽地公司的時候，他說這家公司鑽隧道機器的速度，比蝸牛要快一些(move faster than a snail)，因此現在他把這個社區稱為「蝸牛溪」(Snailbrook)。從產權紀錄來看，馬斯克擁有的土地約為3500英畝，但熟悉情況的人指出總共應該有7000英畝。馬斯克的手下已經開始向縣政府詢問，要申請把蝸牛溪註冊成一個城市。

　每日郵報13日公布了許多張蝸牛溪社區現在的情況，目前開發的區域其實還很小，最顯眼的是一個運動中心，有一片網球場、一座體育館和健身房，在周圍地帶有排列整齊的模組房屋(modular homes)。本階段興建的目標還包括110間住宅、兩間倉庫(warehouses)、一個游泳池、一個高爾夫推桿練習場(putting green)。

　巴斯措普縣的官員指出，馬斯克在2020年的時候曾經親自光臨縣政府辦公室，向主管提出社區開發計畫，馬斯克的態度非常親善，但他一再強調該案必須飛快進行。華爾街日報指出，蝸牛溪社區的具體構想，是馬斯克跟他的女友格萊姆絲(Grimes)以及饒舌歌手康涅威斯特(Kanye West)的建築師在去年一起討論出來的，但馬斯克跟格萊姆絲現在已經分手。特斯拉的股票最近幾個月上漲許多，馬斯克又恢復到全球首富的地位。

「蝸牛溪」被視為馬斯克的烏托邦小鎮。(Getty)
「蝸牛溪」被視為馬斯克的烏托邦小鎮。(Getty)

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