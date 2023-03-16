狼犬被棄垃圾堆 警方要抓狗主人

達拉斯的道蒂渡船路(Dowdy Ferry Road)是很多人把大件垃圾拿來丟棄的荒僻地區，日前一個傍晚有人把一隻德國 狼犬帶到這裡拋棄，這是不人道又犯法的行為，警方剛公布那段錄像，籲請民眾提供線索好能將那人繩之以法。

住在道蒂渡船路兩旁的居民，每每受到棄置垃圾與寵物的困擾，為了嚇阻違法丟棄垃圾的人，達拉斯市政府在這條路上裝設了許多錄影機，有些是明顯可見的，有些藏得很隱密。

兩年前年輕男子阿柯斯塔(Sebastian Acosta)把兩隻幾個月大的狗帶到這裡，從車上抓下後處死，他殘酷的舉動被隱藏錄影機拍下，連車子的牌照都看得很清楚。阿柯斯塔很快就被警方逮捕，他後來被判處6年監禁。但日前在同一個地點又出現棄狗事件，一名年輕男子把一輛相當舊的休旅 車SUV開到路邊停妥，把儲物廂的後門打開，把一隻成年的德國狼犬(German Shepard)拉下車。

這時路對面的居民已經注意到，他向那位狗主大喊，但狗主不予理會，逕自走到駕駛座的門，上了車關上門揚長而去，那隻狗跟在車後面追，差一點被反方向開來的車撞上。達拉斯市警局的馬丁內茲警官(Brian Martinez)指出，這次的事件中牌照看不清楚，但這位狗主的親友鄰居應該很容易可以認出他。

道蒂渡船動物委員會(Dowdy Ferry Animal Commission)指出，把寵物丟棄在野外是很殘酷的事，也是完全沒必要的事，如果居民不想或不能繼續養寵物，交給各地的動物庇護 所就行，不須要冒著犯法的風險。這隻德國狼犬目前已在達拉斯動物服務局(Dallas Animal Services)的庇護所中，他們正設法替牠找個新家。

馬丁內茲警官指出，像這樣的拋棄行為是屬於A級輕罪，會遭到罰款或短期坐監的懲處，但因為事件很隨機(random)，很多案件沒有線索可循，譬如去年11月發生的棄犬事件，到今天還沒破案。