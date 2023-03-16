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家人登機被干擾 男揍不遜長者

編譯林思牧／綜合報導
一名西南航班乘客(左)為保護家人，揮拳教訓刺青男子(右)。(Caitlin Johnson/ Youtube)
一名西南航班乘客(左)為保護家人，揮拳教訓刺青男子(右)。(Caitlin Johnson/ Youtube)

從達拉斯勒夫機場準備飛往亞利桑納州鳳凰城的航班上，一位穿著西裝的年輕男子揮拳揍一名穿得像嬉皮的長者，當時在機上的一位達拉斯地區居民日前向媒體提供事件的視頻，很多網友反而對那位年輕人表示同情。

　北德州居民凱特琳強森(Caitlin Johnson)向CNN提供她的手機視頻，顯示當天在達拉斯勒夫機場(Dallas Love Field Airport)，西南航空第117航班正在登機時，忽然有一位穿得很體面的白人年輕男子往飛機的後段走來，他的臉色明顯很氣憤，他先是對一名穿著短褲、腿上滿是刺青的長者怒斥，那位長者回嘴後，年輕人開始揮拳揍他，接著他把長者的頸子用手臂勒住(headlock)。

　周圍的人並不知道為什麼那位年輕人要揮拳，幾名乘客把兩人分開後，穿著黑色襯衫和卡其色西裝外套的年輕人說：讓我跟你們說我為什麼要揍他，他經過我和家人的座位時，用很不當的方式接近我的妻子和小孩，所以我必須給他一個教訓，讓他知道不能用不尊重的方式對待我的家人，我為了我的妻子小孩，即使要坐監也在所不惜。

　這時那位年輕人又上前打那名長者，那名者長不是對手，只能用沒穿鞋的腳作勢踢向那位年輕人。機組人員把兩人分開後，告訴兩人都必須下機，工作人員不想偏袒某一方，兩人最後都離座走出機艙，接著飛機準時起飛，並且準時在亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)降落，警方並沒有逮捕其中任何一人。

　很多網友指出，如今社會的亂象越來越多，搭飛機旅行程常常會受到別人干擾，有些人覺得自己有權利說任何話或做不雅的動作，這位年輕人挺有骨氣，為了維護妻子兒女的安全與尊嚴，他寧可去坐牢也必須發出不平之鳴。

亞利桑納州 機場 凱特

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