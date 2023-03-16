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纏訟5年 休城學區放棄與州府官司

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓獨立學區（HISD）於9日教委會議上，投票結束他們對德州教育廳（Texas Education Agency，TEA）為期五年的法律鬥爭。圖為教委桑托斯。（推特）
休士頓獨立學區（HISD）於9日教委會議上，投票結束他們對德州教育廳（Texas Education Agency，TEA）為期五年的法律鬥爭。圖為教委桑托斯。（推特）

休士頓紀事報報導，休士頓獨立學區（HISD）日前教委會議上，投票結束他們對德州教育廳（Texas Education Agency，TEA）為期五年的法律鬥爭，該訴訟用以決定州政府是否控制德州最大學區。

教委桑托斯（Elizabeth Santos）向休士頓社區道歉時表示，「過去五年裡，我們替我們學生、家長和社區爭取民主聲音的權利，那段時間進行兩次選舉。學區所有學校都獲得及格評級，但最終在最高法院敗訴。我們沒有任何程序推進我們的案件。」

教委會做出決定後，代表休士頓德州眾議員雷諾茲（Ron Reynolds）發表聲明，稱德州教育廳長莫拉斯（Mike Morath）告訴他，德州宣布接管休士頓學區「迫在眉睫」。

「他告訴我，他將與我們休士頓地區立法人會面，之後可能致函HISD宣布接管。」

根據雷諾茲，德州教育廳已決定用其他官員來取代現任教委，使現任教委成為「傀儡」。

休士頓代表反對州政府接管，早些時候，參議員阿爾瓦拉多（Carol Alvarado）、惠特邁爾（John Shitmire）和邁爾斯（Borris Miles）提交立法，替TEA提供除州政府干預之外的其他選擇。

德州要求監管的緣起，是該學區惠特利高中（Wheatley High）連續五年獲得TEA不合格評級導致。然自TEA於2019年提起訴訟以來，學校評級已有提高，如今評級為C，HISD目前評級為B。

德州 休士頓 學區

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