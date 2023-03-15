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公安廳：別去墨西哥 墨國總統回嗆：墨西哥比美國安全

編譯林思牧／綜合報導
美國政府呼籲前往墨西哥時宜通知領事館。圖為墨西哥的華瑞茲市(Ciudad Juarez/ Expedia)。
美國政府呼籲前往墨西哥時宜通知領事館。圖為墨西哥的華瑞茲市(Ciudad Juarez/ Expedia)。

德州最高警政單位13日(周一)發布聲明，呼籲州民不要越過邊界去墨西哥，最近發生的兩件綁架失蹤案讓美國官員憂心，但墨西哥總統隨即公開宣告：墨西哥比美國安全。

　德州公共安全廳(Texas Department of Public Safety)發言人奧利瓦瑞茲(Lt. Christopher Olivarez)以一段視頻呼籲德州居民不要到墨西哥去，因為墨西哥毒品幫派(Mexican drug cartels)最近對越過邊界的美國人造成相當重大的威脅，非必要的墨國旅行最好取消，如果必須前往，最好跟美國領事館保持聯繫，最好是結成團體前往，而且要隨時注意周遭的情況。

　另外，過去專做外國人觀光生意的墨國度假勝地，現在也有犯罪集團伺機打劫、綁架、勒索觀光客，情況令人憂心，希望墨西哥執法單位嚴加監控情況，讓最近興起的暴力風潮盡快平息。

　2月份有四位來自北卡州的美國公民從德州布朗士維爾(Brownsville)進入墨西哥的馬塔莫洛斯(Matamoros)，隨即被持槍暴徒劫走，後來其中的兩人遭殺害、兩人倖存，兩周前又有三名美國女子越過邊界以後失蹤。

　13日在墨西哥市(Mexico City)舉行的一場記者會上，美國媒體向墨西哥總統歐布拉多(President Lopez Obrador)詢問：墨西哥安全嗎？歐布拉多似乎對這個問題相當不耐煩，他向那位記者說：墨西哥比美國安全，你們媒體總是渲染墨西哥毒品幫派的新聞，但是美國沒有毒品幫派嗎？那麼美國的毒品氾濫是誰在中間傳播的？

　他指出，美國青少年之間使用毒品的情況普遍，毒品並不是從潛水艇來到美國的，現在使用氣球是流行的方式，一次可以從天空墜下幾噸的毒品，買方用網路來訂貨，賣方用氣球來送貨，但是你們的媒體是否有報導美國的販毒集團？沒有，你們把販毒當成是墨西哥的專利！

墨西哥 毒品 德州

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