北美洲旅館公會返台參訪 羅復文授旗

羅復文（左三）授旗給返台參訪團團長陳清亮（右二）。（記者封昌明／攝影）

北美洲台灣旅館 公會聯合總會於3月7日在休士頓 文教中心展覽廳舉行返台參訪團行前授旗儀式，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文親自主持，將會旗交給訪問團團長陳清亮總會長、陳美芬僑務委員、嚴杰僑務顧問、何怡中僑務促進委員等人。文教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、公會成員許文忠董事長、李昭寬董事長、張榮森財務長、黎淑瑛前會長、公會成員林富桂僑務諮詢委員、台灣松年學院許勝弘院長亦到場共襄盛舉。

羅復文表示，這次北美洲台灣旅館公會聯合總會及美南台灣旅館公會組團訪台特別有意義，除了能為台灣的經濟帶來一筆不小的經濟收益外，這也是疫情趨緩後首次的旅館公會訪台行程，意義非凡。他希望這次訪問團能夠深入了解台灣的旅館業發展現況，並透過雙方的交流學習，共同推進台美產業的鏈結。

陳清亮說明這是近3年來旅館公會首次訪台，來自全美的團員多達43人，報名踴躍。非常期待能夠深入了解台灣旅館業之進步，學習如何開啟無人化的AI時代，透過機器來實現自動化入住。同時，他也感謝僑委會的協助，讓這次訪問團的行程能夠順利展開。

這次北美洲台灣旅館公會聯合總會訪台的行程非常豐富，除了參觀台灣的旅館業之外，還包括了拜會僑委會、台北市政府、交通部、觀光 局並與資策會展開的智慧餐旅商機交流經驗分享。相信這次訪問團的交流與學習，能夠促進台灣與北美洲旅館公會聯合總會之間更緊密的合作關係，並在未來的發展中創造更多的機會與經濟收益。