我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

北美洲旅館公會返台參訪 羅復文授旗

【休士頓訊】
羅復文（左三）授旗給返台參訪團團長陳清亮（右二）。（記者封昌明／攝影）
羅復文（左三）授旗給返台參訪團團長陳清亮（右二）。（記者封昌明／攝影）

北美洲台灣旅館公會聯合總會於3月7日在休士頓文教中心展覽廳舉行返台參訪團行前授旗儀式，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文親自主持，將會旗交給訪問團團長陳清亮總會長、陳美芬僑務委員、嚴杰僑務顧問、何怡中僑務促進委員等人。文教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、公會成員許文忠董事長、李昭寬董事長、張榮森財務長、黎淑瑛前會長、公會成員林富桂僑務諮詢委員、台灣松年學院許勝弘院長亦到場共襄盛舉。

羅復文表示，這次北美洲台灣旅館公會聯合總會及美南台灣旅館公會組團訪台特別有意義，除了能為台灣的經濟帶來一筆不小的經濟收益外，這也是疫情趨緩後首次的旅館公會訪台行程，意義非凡。他希望這次訪問團能夠深入了解台灣的旅館業發展現況，並透過雙方的交流學習，共同推進台美產業的鏈結。

陳清亮說明這是近3年來旅館公會首次訪台，來自全美的團員多達43人，報名踴躍。非常期待能夠深入了解台灣旅館業之進步，學習如何開啟無人化的AI時代，透過機器來實現自動化入住。同時，他也感謝僑委會的協助，讓這次訪問團的行程能夠順利展開。

這次北美洲台灣旅館公會聯合總會訪台的行程非常豐富，除了參觀台灣的旅館業之外，還包括了拜會僑委會、台北市政府、交通部、觀光局並與資策會展開的智慧餐旅商機交流經驗分享。相信這次訪問團的交流與學習，能夠促進台灣與北美洲旅館公會聯合總會之間更緊密的合作關係，並在未來的發展中創造更多的機會與經濟收益。

旅館 休士頓 觀光

上一則

參選市長 John Whitmire獲華商支持

下一則

世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

延伸閱讀

休士頓僑界捐8萬 挺路州Xavier大學「華語教學計畫」

休士頓僑界捐8萬 挺路州Xavier大學「華語教學計畫」
非法傾倒垃圾 休士頓北部愈演愈烈

非法傾倒垃圾 休士頓北部愈演愈烈
僑委會僑生聯名獎學金 最高4年領3.3萬美元

僑委會僑生聯名獎學金 最高4年領3.3萬美元
牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎

牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎
僑委會與台灣大專、企業 合辦頂尖傑出僑生聯名獎學金方案

僑委會與台灣大專、企業 合辦頂尖傑出僑生聯名獎學金方案
金山灣區僑務委員鍾振乾 當選世界台灣客家聯合會總會長

金山灣區僑務委員鍾振乾 當選世界台灣客家聯合會總會長

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23
客廳。（Airbnb）

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

2023-03-09 22:56

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴