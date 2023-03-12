就讀私校 議員提案補助8000元

德州參議員克雷頓（Brandon Creighton）10日提出SB 8號全面教育法案。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，德州 參議員克雷頓（Brandon Creighton）10日提出SB 8號全面教育 法案，允許家庭使用納稅人的錢將孩子送入私校，替家長創造新的機會審查教材，並對所有年級的性別和性取向教育方式訂定新規則。

該案附帶的SB 9法案，也將全面提高教師工資，增加對教室的資助，建立並資助教師實習計畫。

若簽署成為法律，該法將向每名學生家庭提供高達8000元納稅人資金，用於通過教育儲蓄 帳戶支付私立學校教育費用，從而鞏固副州長派翠克（Dan Patrick）將教育提案成為法律。

先前派翠克的提案遭到拒絕。農村共和黨議員歷來反對類似立法，認為這會從公立學校抽走資金。但今年的法案將更小的學區劃分出來，使只有不到2萬名學生的學區，頭兩年獲得全額資金。德州學校每年每名學生可獲得6160元基本撥款。

儲蓄帳戶是該法針對父母權利很重要的一部分，自新冠肺炎疫情關閉校園以來，共和黨人抓住這點。自此後三年內，保守派推動多種對課堂運作方式的改變。德州也已對如何教授種族和奴隸制度等話題設置界限。

新法對性別認同和性取向更加關注。10日提出的法案稱，學校禁止向任何「不適合或發育不全年齡段」年級教授此類課程。學校必須建立所謂家長門戶網，提供家長觀看教材。家長也有權免除學生關於性別和性取向的指導。

學校可根據德州指南對課程進行審查，確保教師遵守法律。

新法案也允許「選擇學校」（School-choice），若孩子心裡、情緒或身體健康發生變化，也需通知父母。

克雷頓還要求德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）就他的法案，特別是教育儲蓄帳戶條款，是否會因將公共資金轉移到私立宗教學校而違反德州憲法。天主教領袖表示，克雷頓法案引入有關宗教自由的重要問題。

公共教育領導人譴責該法案。德州「舉起你的手」（Raise Your Hand Texas）執行董事史米斯（Michelle Smith）說，學校教育券（school vouchers），無論叫什麼，都會將稀缺的公共教育資金轉移至私校和供應商，他們不需遵守聯邦對殘疾學生的保護，也不需報告和追蹤支出。

此外，目前尚不清楚該案中替農村學校提供的額外資金，是否可獲得今年下院支持。根據該法，學生人數少於2萬的學區，前兩年每年將替每個使用教育儲蓄帳戶的學生得到1萬元。