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2023年南方音樂節 6台灣樂團受邀助陣

休士頓訊
椅子樂團今年將出現在奧斯汀的實體舞台上。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）
椅子樂團今年將出現在奧斯汀的實體舞台上。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

每年3月盛大舉辦的南方音樂節，訂於3月12日至18日在德州奧斯汀正式登場；繼前兩年的線上展演參與，今年勝出的六組台灣樂團：「大象體操」、「9m88」、「LÜCY」、「deca joins」、「椅子樂團」、「SiNNER MOON」將久違地以實體形式登上SXSW舞台。文化部影視及流行音樂產業局策辦的Taiwan Beats Showcase演出，訂於3月14日於奧斯汀Elysium舉行，六個台灣樂團將從當天晚上8點輪流上陣，直到隔天(3月15日)凌晨。

被譽為「台饒鬼才新人」的SiNNER MOON也將前來演出。（駐休士頓辦事處台灣...
被譽為「台饒鬼才新人」的SiNNER MOON也將前來演出。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

2022年大象體操發行第二張創作專輯《夢境》( Young Team Produ...
2022年大象體操發行第二張創作專輯《夢境》( Young Team Productions)。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

大象體操於2022年發行第二張創作專輯《夢境》，並預告今年將會有較大型的海外巡迴規劃；9m88同樣在去年發行創作專輯《9m88 Radio》，除了先前的歐美巡迴、美西巡迴之外，今年3月即將在美國紐約舉行個人演唱會；而甫獲金音獎「最佳新人」的 LÜCY 於去年參演西班牙PRIMAVERA音樂節，今年也受邀參與香港Clockenflap，更策畫與日本樂團羊文學、泰國音樂人Numcha共演，跨國合作經驗讓她十分期待首次在美國演出。

daca joins今年將擴展版圖至美國。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）
daca joins今年將擴展版圖至美國。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

daca joins在2022年結束亞洲巡迴後，今年將擴展版圖至美國、澳洲等地巡迴演出；而2021年曾以線上形式參演SXSW的椅子樂團，當時於釣蝦場的演出影像令人印象深刻，這次終於能參與實體演出；被譽為「台饒鬼才新人」的SiNNER MOON則在《大嘻哈時代》一戰成名後，和世界知名製作人Sonia Calico、以及來自倫敦NTS Radio的 AKITO籌備全新創作，希望帶給樂迷全新氣象。經過兩年的沉寂，2023年參展的六組藝人都備好迎接本次演出，與當地策展人、音樂人進行各項國際交流與互動。

金音獎「最佳新人」LÜCY十分期待首次在美國演出。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）
金音獎「最佳新人」LÜCY十分期待首次在美國演出。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

SXSW在美國德州奧斯汀舉行三十餘年，是全球歷史最悠久、規模最大的Showcase音樂節，也是結合科技、互動多媒體、電影及遊戲各領域的年度盛事，吸引著來自全球的創意領袖參與。前兩年受疫情影響，SXSW於2021年發展全線上售票Showcase，並在2022年以線上、實體並行的形式舉辦，今年則一掃疫情陰霾，全面回歸實體演出。今年已公佈演出名單除了台灣的六組音樂人，最大亮點還有曼徹斯特傳奇名團New Order。除此之外，更將在10月於澳洲舉辦首次海外的SXSW、將版圖擴展至世界，全球都期待此次SXSW的盛大回歸。

更多Taiwan Beats Showcase相關訊息：http://taiwanbeatsshowcase.com/，Taiwan Beats Showcase演出時間：3月14日20:00，地點：Elysium (705 Red River St, Austin, TX) ，相關訊息：http://taiwanbeatsshowcase.com/。

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