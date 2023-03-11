休士頓基督教高中國際節 濃濃台灣味

領事團受邀品嚐台式烘焙點心。（教育組提供）

休士頓 基督教高中(Houston Christian High School)於3月7日舉辧國際節活動，總校長Dr. Steve Livingston、校長Dr. Darren Price及世界語言部教師Andrea Carrabia等率師生熱烈歡迎英國副總領事Tim Cork、匈牙利領事Andras Doncsev、日本領事Kazuyuki Takahashi、厄瓜多副領事Carmen Cevallos R.、巴哈馬名譽領事Lynden Rose等，駐休士頓辧事處教育組楊淑雅組長亦與會共襄盛舉。

楊組長（右六）與中文班學生合影。 （教育組提供）

校方首先安排領事團參訪前總統布希家族所資助成立的學者及領袖訓練中心(The George and Barbara Bush Center for Scholars & Leaders)，並赴禮堂出席國際節揭幕儀式，活動開場由學生以鼓隊及旗隊掌持包括中華民國 在內等各國國旗遊行 進場，並展開各國文化表演，包括現代舞、多國語言之歌謠演唱、中華傳統舞蹈、加勒比海舞蹈等精彩節目。中文班學生在來自台灣的馬恩慈老師帶領下，著歷代傳統服裝，以中文朗誦祈禱文，贏得熱烈掌聲。

該校總校長致詞時指出，希望藉由國際節活動，培養學生國際觀，增進學生對多元文化的尊重與包容。經文處於各國文化展中以Taiwan Table展示「赴台灣留遊學」文宣、各類獎學金及華語能力測驗等資訊；另分享台式傳統口味的肉鬆、青蔥及克林姆麵包多種選擇，吸引領事團及眾多師生排隊。活動計有師生家長共600人參與，展示台灣文化宣傳效益極佳。