高中生辦音樂會 為貧困生募款

羅玲(圖右)代表國會議員Sheila Jackson Lee的頒狀表揚Bryant Wang(圖左)卓越的貢獻。 (記者封昌明/攝影)

高中生Bryan Wang為幫助 Fleming高中120位貧困學生提供午餐,3月4日在休士頓華人 教會舉辦「 Music for All」慈善音樂會,國會議員Sheila Jackson Lee的代表羅玲、國際管理區主席李蔚華、Fleming 中學校長Devin Adams及多位善心人士均出席盛會,為募款活動增添色彩。

影音來源:記者封昌明

為表揚Bryan Wang的善舉,Sheila Jackson Lee以現場播放預錄影音表示感謝,也請亞裔代表羅玲出席頒發褒揚狀表彰他的貢獻。

Bryan Wang是一位高中的學生,在校品學兼優且多才多藝,是華裔 第二代的楷模,他用自己的音樂才華,搭建慈善的橋樑。用募集的善款3000元請國會議員Sheila Jackson Lee指定捐贈給Fleming 初中為120個貧困學生提供午餐。

為了這場慈善音樂會,Bryan 組織了十幾個才華橫溢的小藝術家,與他一起在休士頓華人教會舉辦了名為「Music for All」的慈善音樂會。演奏廳座無虛席,家長們和社區居民紛紛前來捧場支持。

音樂會在一位四歲小女孩甜美的歌聲You have a wonderful smile 中拉開序幕。Susan Meng也以琵琶演奏「瀏陽河」為音樂會增添了中國風,她以嫻熟的技藝和熟悉的音樂令人陶醉。中學生王奕格的古箏演奏「彝族舞曲」時而柔情時而歡快,如行雲流水般,美妙動聽。

音樂會主角Bryan演奏一首鋼琴獨奏「Rhapsody G小調,OP79 No 2」,流暢優美,氣定神閒,脫離樂譜的演奏表現了高超的技巧,令人嘆為觀止。接下來幾位同學的鋼琴獨奏有的氣勢磅礴,有的清脆柔和,充滿激情的旋律在音樂廳內流淌。音樂會最後在由Bryan的鋼琴老師Galina Lay 與Caroline Hutchinson 的長笛合奏「Minuet and dance of blessed spirits 推向下一個高潮。

音樂會高潮捐款儀式,一張寫有3000美元的大支票 板由Bryan交給了Fleming 中學校長Devin Adams。校長接過支票,異常感動的表示,雖因為連日的操勞而聲音嘶啞,卻忍不住盛讚這位華裔第二代不但擁有高超的藝術修養,更有高尚的慈悲情懷。不但在學業上出類拔萃,更兼具與主流社會聯合的溝通能力。成為華裔社區與非裔社區文化交流的使者。在華裔目前淪陷在種族歧視氛圍之際,Bryan用稚嫩的肩膀與同學們一起搭建了一座族裔融合的橋樑!他不但是年輕一代的楷模,更是老一輩學習的榜樣。