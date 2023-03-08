高中生辦音樂會 為貧困生募款

羅玲（圖右）代表國會議員Sheila Jackson Lee的頒狀表揚Bryant Wang(圖左）卓越的貢獻。 （記者封昌明／攝影）

高中生Bryan Wang為幫助 Fleming高中120位貧困學生提供午餐，3月4日在休士頓華人 教會舉辦「 Music for All」慈善音樂會，國會議員Sheila Jackson Lee的代表羅玲、國際管理區主席李蔚華、Fleming 中學校長Devin Adams及多位善心人士均出席盛會，為募款活動增添色彩。

影音來源：記者封昌明

為表揚Bryan Wang的善舉，Sheila Jackson Lee以現場播放預錄影音表示感謝，也請亞裔代表羅玲出席頒發褒揚狀表彰他的貢獻。

Bryan Wang是一位高中的學生，在校品學兼優且多才多藝，是華裔 第二代的楷模，他用自己的音樂才華，搭建慈善的橋樑。用募集的善款3000元請國會議員Sheila Jackson Lee指定捐贈給Fleming 初中為120個貧困學生提供午餐。

為了這場慈善音樂會，Bryan 組織了十幾個才華橫溢的小藝術家，與他一起在休士頓華人教會舉辦了名為「Music for All」的慈善音樂會。演奏廳座無虛席，家長們和社區居民紛紛前來捧場支持。

音樂會在一位四歲小女孩甜美的歌聲You have a wonderful smile 中拉開序幕。Susan Meng也以琵琶演奏「瀏陽河」為音樂會增添了中國風，她以嫻熟的技藝和熟悉的音樂令人陶醉。中學生王奕格的古箏演奏「彝族舞曲」時而柔情時而歡快，如行雲流水般，美妙動聽。

音樂會主角Bryan演奏一首鋼琴獨奏「Rhapsody G小調，OP79 No 2」，流暢優美，氣定神閒，脫離樂譜的演奏表現了高超的技巧，令人嘆為觀止。接下來幾位同學的鋼琴獨奏有的氣勢磅礴，有的清脆柔和，充滿激情的旋律在音樂廳內流淌。音樂會最後在由Bryan的鋼琴老師Galina Lay 與Caroline Hutchinson 的長笛合奏「Minuet and dance of blessed spirits 推向下一個高潮。

音樂會高潮捐款儀式，一張寫有3000美元的大支票 板由Bryan交給了Fleming 中學校長Devin Adams。校長接過支票，異常感動的表示，雖因為連日的操勞而聲音嘶啞，卻忍不住盛讚這位華裔第二代不但擁有高超的藝術修養，更有高尚的慈悲情懷。不但在學業上出類拔萃，更兼具與主流社會聯合的溝通能力。成為華裔社區與非裔社區文化交流的使者。在華裔目前淪陷在種族歧視氛圍之際，Bryan用稚嫩的肩膀與同學們一起搭建了一座族裔融合的橋樑！他不但是年輕一代的楷模，更是老一輩學習的榜樣。