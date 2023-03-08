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高中生辦音樂會 為貧困生募款

記者封昌明／休士頓報導
羅玲（圖右）代表國會議員Sheila Jackson Lee的頒狀表揚Bryant Wang(圖左）卓越的貢獻。 （記者封昌明／攝影）
羅玲（圖右）代表國會議員Sheila Jackson Lee的頒狀表揚Bryant Wang(圖左）卓越的貢獻。 （記者封昌明／攝影）

高中生Bryan Wang為幫助 Fleming高中120位貧困學生提供午餐，3月4日在休士頓華人教會舉辦「 Music for All」慈善音樂會，國會議員Sheila Jackson Lee的代表羅玲、國際管理區主席李蔚華、Fleming 中學校長Devin Adams及多位善心人士均出席盛會，為募款活動增添色彩。

影音來源：記者封昌明

為表揚Bryan Wang的善舉，Sheila Jackson Lee以現場播放預錄影音表示感謝，也請亞裔代表羅玲出席頒發褒揚狀表彰他的貢獻。

Bryan Wang是一位高中的學生，在校品學兼優且多才多藝，是華裔第二代的楷模，他用自己的音樂才華，搭建慈善的橋樑。用募集的善款3000元請國會議員Sheila Jackson Lee指定捐贈給Fleming 初中為120個貧困學生提供午餐。

為了這場慈善音樂會，Bryan 組織了十幾個才華橫溢的小藝術家，與他一起在休士頓華人教會舉辦了名為「Music for All」的慈善音樂會。演奏廳座無虛席，家長們和社區居民紛紛前來捧場支持。

音樂會在一位四歲小女孩甜美的歌聲You have a wonderful smile 中拉開序幕。Susan Meng也以琵琶演奏「瀏陽河」為音樂會增添了中國風，她以嫻熟的技藝和熟悉的音樂令人陶醉。中學生王奕格的古箏演奏「彝族舞曲」時而柔情時而歡快，如行雲流水般，美妙動聽。

音樂會主角Bryan演奏一首鋼琴獨奏「Rhapsody G小調，OP79 No 2」，流暢優美，氣定神閒，脫離樂譜的演奏表現了高超的技巧，令人嘆為觀止。接下來幾位同學的鋼琴獨奏有的氣勢磅礴，有的清脆柔和，充滿激情的旋律在音樂廳內流淌。音樂會最後在由Bryan的鋼琴老師Galina Lay 與Caroline Hutchinson 的長笛合奏「Minuet and dance of blessed spirits 推向下一個高潮。

音樂會高潮捐款儀式，一張寫有3000美元的大支票板由Bryan交給了Fleming 中學校長Devin Adams。校長接過支票，異常感動的表示，雖因為連日的操勞而聲音嘶啞，卻忍不住盛讚這位華裔第二代不但擁有高超的藝術修養，更有高尚的慈悲情懷。不但在學業上出類拔萃，更兼具與主流社會聯合的溝通能力。成為華裔社區與非裔社區文化交流的使者。在華裔目前淪陷在種族歧視氛圍之際，Bryan用稚嫩的肩膀與同學們一起搭建了一座族裔融合的橋樑！他不但是年輕一代的楷模，更是老一輩學習的榜樣。

華裔 支票 華人

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